10 пъти повече смърт сред наркозависимите

В България няма наличен антидот, който предпазва от задушаване след употреба на Фентанил, заяви Юлия Георгиева, която работи със зависими

В предишни години здравното министерство отчиташе десетина смъртни случая сред наркозависимите на годишна база, а в момента се регистрират по 100. Аналогична е ситуацията и при нас: За целия двугодишен период (от 2021 до 2023) смъртните случаи на хората, с които сме работили, бяха 13. А сега за малко повече от година година сме загубили около 70 човека, които търсеха подкрепа в центъра за зависимости.

Това заяви Юлия Георгиева, основател на Розовата къща - неправителствена организация, която указва помощ на наркозависимите. Обектът е базиран в София и на практика е единственото място в страната, където хората с алкохолна и наркотична зависимост могат да получат подкрепа от първа необходимост.

Бумът на смъртни случаи сред зависимите Георгиева си обяснява с появата на тежки опиати, най-вече Фентанил, който дори в нищожни дози може да доведе до мигновена смърт.

Юлия Георгиева (в средата) по време на 68-та сесия на Комисията по наркотични вещества на ООН.

"Крайно време е да посочим огромните проблеми, с които страната ни се сблъсква по отношение на смъртните случаи сред хората, които употребяват наркотици. През последната година и половина само сред онези, с които работим в Розовата къща в София, са починали 44 човека! Поне още толкова сме загубили сред хората, с които работим на терен. Тук е важно да уточня, че деля хората на две групи, защото тези в Къщата се регистрират с личните си данни, докато на терен работим анонимно, т.е. само с код. За целия период от 2021 до 2023 смъртните случаи на хората от къщата са били 13. В София, само в рамките на нашата дейност, която далеч не покрива нуждите на групата на хората, които употребяват наркотици, са починали около 70 човека за малко повече от година. Самите представители на здравното министерство, които събират данните, говорят за над 100 регистрирани случаи на смърт, вероятно свързана с опиати (главно Фентанил) в страната. През последните години те отчитаха едва десетина на година", анализира данните Георгиева.

Фентанилът е по-силен от хероина. Минимални количества от него могат да доведат до мигновена смърт - белият дроб на човек отказва за секунди.

Тя е категорична, че държавата не прави нищо по въпроса с осигуряването на антидот против Фентанил. "Това лекарство спасява живота в 100% от случаите. Но то дори не е регистрирано в България. Единствено в Бърза помощ разполагат с него, при това само в инжекционната му форма", каза още Георгиева, визирайки препарата "Налоксон".

Медикаментът предотвратява задушаването, което настъпва почти веднага след предозиране с Фентанил. В повечето страни "Налоксон" или производните му търговски наименования на база Налоксонов хидрохлорид, се раздава безплатно на наркозависимите под формата на таблетки с удължено освобождаване.

" Колко от хората със свръхдоза доживяват? Те се задушават преди пристигането на линейката", категорична е Георгиева.

Налоксонов хидрохлорид е единственият антидот срещу опасния Фентанил. У нас само екипите на Спешна помощ разполагат с него, при това в инжекционен разтвор. В много страни Налоксон се раздава напълно безплатно на зависимите в таблетна форма с удължено освобождаване.

Тя изтъкна и още един проблем в сектора . По думите ѝ в България не се правят аутопсии на хората, които са починали без видими причини, освен ако роднините им не поискат и платят за аутопсия.

"Огромната част от хората, с които ние работим, не се изследват постмортем и никой не регистрира смъртта им като предизвикана от свръхдоза опиат. Диагнозата обикновено е белодробна недостатъчност или нещо подобно. Трудно е дори да си представим реалния мащаб на бедствието, за което се мълчи. Гробна тишина за много смърти", отбеляза Георгиева.