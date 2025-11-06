Д-р Мариян Иванов, вътрешни болести: Хроничният стрес води до чести инфекции

Тревожността, безсънието и депресията се повлияват добре от хомеопатия

Ефектът е равен на този на психотропните лекарства, но без техните странични ефекти

Стресът съпътства човечеството от самото му зараждане и играе положителна роля, когато хомо сапиенс трябва да избегне внезапна опасност или да се адаптира към нова обстановка. И в наши дни той ни помага да сме адаптивни, когато е в умерена степен.

Ако обаче е постоянен и се натрупва, започва да влияе зле на организма, напомня д-р Мариян Иванов, специалист по вътрешни болести, дългогодишен преподавател по хомеопатия и автор на редица книги в областта. Хроничният стрес, наричан още дистрес, се проявява чрез тревожност, депресия, нарушения на съня. Той може да провокира много заболявания - сърдечно-съдови, гастрит, язва, кожни, чести инфекции, алергии, психични, ракови, автоимунни.

По данни на СЗО над 300 милиона души по света страдат от депресия, а около 40% от хората съобщават за проблеми със съня вследствие на стрес. В България над 63% признават, че не са устойчиви на стреса и не се справят добре с него. Те страдат от намалена работоспособност, не са устойчиви на вирусни и бактериални инфекции, имат по-голям риск от хронични заболявания.

Как ни действа стресът?

Трупането на негативни емоции се отразява на здравето.

При него се отделят големи количества от хормона кортизол. Един от ефектите му е да потиска имунната система. Когато сме под стрес и имунитетът ни е понижен, ние сме по-податливи на инфекции и по-трудно се справяме с тях. Кортизолът може да предизвика покачване на кръвното налягане, повишаване на кръвната захар и трайно задържане на нивата є, а това е предпоставка за диабет. Може да предизвика репродуктивни проблеми от най-различно естество, както и храносмилателни. Не случайно казваме за чревната система, че е вторият мозък, защото съдържа огромен брой неврони, които си комуникират с мозъка. Когато сме в състояние на стрес, това се отразява изключително неблагоприятно на стомашно-чревната система - било то с болки, запек, редуване на разстройство със запек. Много често тогава говорим за т. нар. синдром на раздразненото черво.

Изследванията не установяват проблеми, но човекът има оплаквания. Най-често този синдром се дължи на стрес.

Безсъние, умора, безапетитие или обратно - лакомия, раздразнителност, чувство за несправяне с проблемите, самоосъждане, самонаказване, главоболие, лесна плачливост, сърцебиене, притеснение без конкретна причина, проблеми с паметта и концентрацията и много други са свързани с хроничния стрес, изброява д-р Иванов. Да не забравяме раковите и автоимунните заболявания. Когато не можем да изразим негативните си емоции навън, организмът агресира към самия себе си, към собствените тъкани и органи. В медицината се казва, че кожата говори вместо пациента. Неизразените емоции са едни от най-честите причини за екземи и уртикарии.

Лековете за настинка и болка имат странични ефекти

Защо хомеопатия при усещане за стрес? Защото ефектът от хомеопатичните препарати може да се сравнява с този на конвенционалните, без да имат техните странични ефекти. Проучване от 2002 г., чиито резултати са публикувани в научни издания, показва, че В САЩ над 100 хил. души годишно загиват от страничните ефекти на иначе правилно подбрани конвенционални лекарства. Не става въпрос за лекарска грешка, нито за самолечение. Това важи за всички нестероидни противовъзпалителни средства, които пием за болки, втрисане, температура, главоболие. Някои от тях се съдържат и в хранителни добавки. Когато ги приемаме в големи количества и дълго време (това не означава години, а може да е и седмица-две), те се натрупват в организма и вредят на черния дроб. Много от тях дразнят стомашната лигавица и могат да предизвикат язва или гастрит.

Някои хора смятат, че хомеопатията действа бавно. Това не е така, ако се подбере правилният медикамент, опровергава д-р Иванов. Арника например е номер едно за всякакви състояния, свързани с травми - открита рана, насиняване. Много бързо обезболява, спира кървенето, затова хората, които излизат с малки деца, трябва да го носят със себе си.

За тревожност, безсъние и детски страхове

Колкото до стреса и свързаните с него състояния, д-р Иванов е убеден, че хомеопатията дава много добри резултати при нервност, тревожност и безсъние. Тя е ефективна дори и при депресия, но там лечението е индивидуално и се извършва задължително под лекарски контрол. Най-мащабното проучване в областта на хомеопатията EPI-3 показва позитивния є ефект. Част от проучването включва пациенти със смущения на съня, тревожност и депресия. Резултатите са категорични - лекуваните с хомеопатични медикаменти получават подобрение, сравнимо с останалите, които са били на конвенционално лечение. На практика пациентите на лекарите хомеопати използват три пъти по-малко психотропни лекарства, а и когато им се дават, те са в по-ниски дози.

Особено добре от хомеопатия се повлияват децата, които изпитват страх от летене, от тъмнина, сънуват кошмари, заекват, както и изпитващите страх от изоставяне. Последното се случва често при най-малките, които тръгват на ясла или детска градина. Със стреса, свързан с промяната на уютния им до този момент живот, могат да се обяснят честите им боледувания. Детето на подсъзнателно ниво се убеждава, че ако е болно, ще си остане вкъщи при мама, и това провокира още и още разболявания, обяснява д-р Мариян Иванов.