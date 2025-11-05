Лекари от УМБАЛ Бургас разкриват: Жена с тежка диагноза роди здраво момиченце

Пациентката сбъдва мечтата си да има бебе

Жена с диагноза лупус е родила здраво момиченце и е сбъднала мечтата си за бебе. Това съобщиха вчера лекарите от УМБАЛ Бургас. Диагнозата и е била поставена още на 16 години и от тогава до днес, когато е на 43 години, тя преминава през всички възможни лечения. Лекува се в Клиниката по ревматология на УМБАЛ Бургас и е считана е за един от тежките случаи, тъй като болестта ангажира няколко органа – кожа, сърце, стави, бъбрек, кръвоносна система.

„Бременността при тази диагноза крие непредвидими рискове както за майката, така и за бебето. Тъй като я познаваме от дете, притеснихме се и обяснихме всичко, за да вземе информирано решение. Но това е свято съкровено желание за всяка жена и ние обещахме пълната си подкрепа“, спомня си д-р Ирина Момчева, д.м., лекуващ лекар на пациентката.

Спират всички лекарства, които са несъвместими с бременността, включително и биологичната терапия. Рисковано е, защото има опасност заболяването отново да се активизира, да доведе до бъбречни усложнения, високо кръвно налягане, спонтанен аборт или преждевременно раждане, още повече че през този период медикаменти не се приемат. Жената обаче забременява и екипът стриктно я следи, съвместно с акушер-гинеколог. Със случая се ангажира началникът на Родилно отделение д-р Антонио Душепеев, д.м., дългогодишен специалист по рискови бременности.

В началото на осмия месец лупусът се връща - жената получава прееклампсия – опасно състояние, характеризиращо се с високо кръвно налягане и затруднена работа на сърцето и бъбреците. Изследванията са лоши, лекарите взимат решение за спешно секцио, извършено в родилното отделение на болницата, при което се ражда здраво момиченце.

Веднага след раждането преместват майката в Клиниката по ревматология, за да спрат автоимунния процес. В продължение на три последователни месеца болестта е овладяна, впоследствие е възобновена и биологичната терапия.

„Днес тя е в ремисия, с прекрасно и слънчево дете. Тази история показва, че дори при сериозни и сложни заболявания, с правилното планиране, професионална подкрепа и екипна работа, е възможно да се постигне безопасна бременност и майчинство“, обяснява д-р Ирина Момчева.

Случаят е един от най-сложните в нейната практика и вече е докладван в научна публикация.