Простият навик, който намалява риска от сърдечни заболявания с 30%: Необходими са 15 минути на ден

Не е тайна, че редовната физическа активност е свързана с по-нисък риск от сърдечни заболявания.

Независимо дали обичате силови тренировки или кардио упражнения, всички те имат ползи за сърцето.

Що се отнася до това колко упражнения са необходими, за да се пожънат ползите за здравето на сърцето, нещата могат да станат малко объркващи, пише Newsweek.

Например, предишно проучване показва, че ходенето само пет минути на ден може да намали риска от сърдечни заболявания.

Друго изследване предполага, че 11 минути на ден са достатъчни, за да се намали рискът от сърдечни заболявания. И въпреки това, препоръките за физическа активност казват, че трябва да правим поне 150 минути умерена физическа активност или 75 минути енергична физическа активност всяка седмица.

И така, от колко физическа активност наистина се нуждаем, за да намалим риска от сърдечни заболявания? Екип от изследователи от Испания и Австралия искаше да разбере. Те анализираха данни от повече от 33 500 участници в британската биобанка и публикуваха своите открития в Annals of Internal Medicine, пише EatingWell.

Как беше проведено това проучване?

Изследователите са извлекли данни от UK Biobank, дългосрочно проучване, което събира информация за демографските данни на участниците, здравните им навици, медицинските диагнози и кръвните биомаркери.

За това проучване те са извлекли тази информация за повече от 33 500 участници, които са се включили в проучването между 2013 и 2015 г., които са изминавали средно по 8000 крачки или по-малко на ден и които са били без сърдечни заболявания или рак в началото на проучването. Средната възраст на участниците е била 62 години и те са били проследявани средно осем години.

Въз основа на първоначалните данни, изследователите групирали участниците според продължителността на физическата активност, базирана на периода, в който са натрупали най-много крачки: по-малко от пет минути, между пет и десет минути, между десет и по-малко от 15 минути и 15 минути или повече.

Участниците бяха групирани и по броя на стъпките, които правеха на ден. Заседналите участници правеха по-малко от 5000 стъпки на ден, а неактивните участници правеха между 5000 и 7999 стъпки на ден.

По време на периода на проследяване, изследователите са изследвали смъртността по всякаква причина (смърт от каквато и да е причина) и всички актуализации, свързани със здравето на сърцето, включително диагностициране на сърдечно-съдови заболявания и прекаран инфаркт или инсулт.

Какво откри това проучване?

Обърнете внимание, че всички хора в това проучване са ходили средно по-малко от 8000 крачки на ден и са били считани за заседнали или неактивни.

Въпреки това, изследователите установили, че в сравнение с тези, които са разделили ходенето си на кратки, бързи интервали от по-малко от 5 минути, тези, които са фокусирали ходенето си на интервали от поне 15 минути, значително са намалили риска от смърт и сърдечно-съдови събития, включително намаляване на риска от сърдечни заболявания с почти две трети.

Това важеше дори за онези, чийто общ брой стъпки беше приблизително равен.

И дори тези, чиито разходки са били в диапазона от 10-15 минути, са наблюдавали значителни ползи за здравето на сърцето и общата смъртност.

В сравнение с тези, които често са ходили пеша от пет до десет минути, тези, които са ходили от 10 до 15 минути, са намалили риска от смъртност наполовина, а рискът от сърдечни заболявания е бил с около 26% по-нисък.

Тъй като това проучване е обсервационно, съществува потенциал за грешки в самооценката и потенциални объркващи фактори. Освен това, измерванията на физическата активност са направени само в началото на проучването и може да не отразяват точно активността на участниците във времето.

Как се прилага това в реалния живот?

Една от причините, поради които се провеждат толкова много изследвания по едни и същи или подобни теми, е, че колкото повече доказателства има в полза на дадена хипотеза, толкова по-вероятно е тя да е вярна.Това, което забелязахме в проучванията върху упражненията и сърдечните заболявания, е, че всяка физическа активност е важна и че всички изглежда имат някои ползи.

Въпреки това, изследванията показват, че повече е по-добре, поне до известна степен, тъй като съществува и въпросът за прекомерното физическо натоварване. Прекомерното физическо натоварване може да доведе до наранявания, чести заболявания, хронична болка и проблеми със съня или менструалния цикъл.

Ако в момента не се движите достатъчно, не се притеснявайте за препоръките засега. Започнете от мястото, където сте, и постепенно увеличавайте продължителността и интензивността. Изберете дейности, които ви харесват и ще правите редовно.

В идеалния случай, балансираната тренировъчна програма включва кардио, силови тренировки и стречинг. И макар че може да изглежда като натоварен график, не е нужно да отнема много време.

Както предлага това проучване, обуйте маратонките си и се разходете за 10-15 минути. А ако имате само пет минути за силова тренировка, направете няколко повторения на упражнение за цялото тяло.

Имайте предвид, че други навици на начина на живот също допринасят за здравето на сърцето, включително управление на стреса, качествен сън и хранене с разнообразна диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки, семена, бобови растения, постни протеини и здравословни мазнини.