20-килограмов тумор отстраниха лекари в София от тялото на 82-годишна жена

В Първа специализирана акушеро-гинекологична болница "Света София" беше извършена впечатляваща операция – от 82-годишна жена беше отстранен тумор с внушителните 20 килограма.

Пациентката е насочена към болницата след установяване на огромна туморна формация на яйчника, която е затруднявала движенията ѝ, ежедневните ѝ дейности и е влошавала значително качеството ѝ на живот.

Въпреки напредналата възраст, екипът на болницата поема случая с отговорност.

Операцията е извършена от опитен екип от специалисти. Интервенцията е преминала гладко, без усложнения.

"Най-хубавото е, че пациентката вече е изписана в отлично общо състояние и се възстановява добре.

Този случай показва колко е важна навременната консултация със специалист и как съвременната медицина, комбинирана с отдаденост и човечност, може да промени живота на човек", заявиха от лечебното заведение.