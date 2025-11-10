Няма никакви доказателства, че нарушените "енергийни потоци" са причина за болести

Изключително популярно е да се говори за "мъжка енергия", "женска енергия", енергиен баланс и пр.

Напълно съм съгласен, че в отношенията има нужда от баланс, както и че има неща, които не можем да си обясним научно (например какво е душа).

Но точно енергия, която, независимо от формата си, е материална и измерима, не е.

Нито има нарушени енергии, потоци и пр. Казвам го като човек, занимавал се десетилетия с източни философии, медитация, внушавал си как усеща потоци, енергии, после пък правил опит да измери нещо.

Нула, нищо, внушение. Още по-малко мъжки и женски.

Концепцията за нарушени енергийни потоци като причини за болестите е развита още в ранните векове след Христа и е застъпена и в будизма, и в даоизма.

Но няма никакво потвърждение да е вярна, колкото и да се опитваме да е различно.

Просто действа успокояващо да мислим така.