Проф. Ива Христова: Нивата на грип засега са под миналогодишните

Тази година са закупени 100 хиляди повече ваксини

Нивата на грип и остри респираторни заболявания в страната засега са под нивата от миналата година. Това обясни в сутрешния блок на БНТ проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„Грипът тепърва събира сили и се очаква да се засили през декември. Ваксинацията е най-силното оръжие срещу разпространението на заболяване като грипа“, обясни тя.

Проф. Христова посочи, че тази година са закупени със 100 хиляди повече ваксини спрямо миналата година, което също влияе върху ниските нива на заразяване.

Очаква се през зимния сезон да доминира грипът от тип А, като пандемичният щам АН1N1 е водещ, но в момента случаите на АH3N2 са почти изравнени. Тип Б ще се наблюдава по-късно през епидемичната вълна.

По думите на проф. Христова назалните ваксини са подходящи за деца над 2 години, докато инжекционните могат да защитят и най-малките – от 6-месечна възраст. Първата среща на детето с вируса е особено важна, затова при първото ваксиниране се поставят две дози.

„Ваксината се доказва, интерес има и за мен това е важно“, добави тя, подчертавайки ролята на имунизацията за ограничаване на разпространението на грипа.