1,9 милиона души в България са без достъп до аптеки

Близо 1,9 милиона души в България живеят в райони без удобен достъп до аптеки, сочи анализ на Института за пазарна икономика. Данните бяха представени от експерта по социални политики и публични финанси Петя Георгиева пред БНР.

"В страната има около 3600 аптеки, но повечето са съсредоточени в големите градове. Останалите населени места, около 5000 на брой, постепенно започват да страдат от ограничен достъп до различни публични услуги, включително до лекарства", обясни Георгиева.

Проблемът е особено остър в малките села. Кметският наместник на село Млечево Владимир Тодоров разказа, че хората от махалите са принудени да пътуват средно по 2 километра до центъра на селото, за да хванат редките линии на градския транспорт, които тръгват само три пъти на ден. След това им се налага да ползват допълнителен транспорт, за да достигнат до здравен център или болница в града.

„Нещата изглеждат доста зле и за нашето село, където постоянно живеят около 90 души. През лятото населението се увеличава до около 200 души“, обясни Тодоров.

Този проблем подчертава нуждата от по-добра инфраструктура за достъп до здравни услуги в малките населени места в България.