Бургаската болница привлича млади лекари от БДУ

4000 лв. е средното възнаграждение за медицински специалисти

Бургаската болница разчита както на опитния си персонал, така и на младите лекари, завършили Бургаския държавен университет. Само преди дни от здравното заведение съобщиха, че обявяват конкурс за 15 специализанти.

Новозавършилите, които все още не са решили в коя област да надградят образованието си, имат възможност да избират между различни специалности: хирургия, ендокринология, акушерство и гинекология, анестезиология, гастроентерология и други.

Освен това УМБАЛ – Бургас ще инвестира в нова апаратура и ремонти. Държавната болница е финансово стабилна. Това съобщи новият изпълнителен директор на здравното заведение проф. д-р Владимир Гончев по време на първото си официално представяне пред Медицинския съвет, който се състои от началниците на всички отделения и клиники.

В момента средното възнаграждение в УМБАЛ – Бургас за медицинските специалисти е около 4000 лева – ниво, съизмеримо с това в останалите областни болници, стана ясно от изявлението му. Новият изпълнителен директор подчерта, че кадровата стабилност е сред силните страни на болницата и че постоянно се назначават нови медицински специалисти.

УМБАЛ – Бургас развива активна учебна дейност и е стратегически партньор на Държавния университет „Проф. д-р Асен Златаров“, където се обучават бъдещи лекари и здравни специалисти. Проф. Гончев акцентира върху значението на научната и образователната мисия на лечебното заведение, която допринася за подготовката на ново поколение медицински кадри, и призова младите лекари да бъдат по-активни в академичното си развитие.

Сред основните приоритети на ръководството са модернизацията на лечебната база, обновяването на диагностичната техника и повишаването на квалификацията на медицинските специалисти. В тази връзка се планира закупуване на втори ангиограф за Клиниката по съдова хирургия, както и ремонти за подобряване на битовите условия в отделенията.