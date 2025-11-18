Медицинско чудо от световен мащаб в Пловдив - спасиха жена с присаден бъбрек и разкъсана аорта

Изключително рядък медицински случай в Пловдив - лекари от държавната университетска болница „Свети Георги“ в града спасиха жена с трансплантиран бъбрек, постъпила по спешност след разкъсване на аортата.

След тежка, но успешна операция и 35 дни в медикаментозна кома, пациентката вече се възстановява вкъщи.

Историята трогна не само хората в Пловдив, но и самите медици, които никога не са се сблъсквали с друг такъв случай в цялата си практика.

56-годишната Албена Иванова от Кърджали постъпва по спешност в много тежко състояние в най-голямата лечебница в южната част на страната. На 7 септември започва нейната битка за живот. Следват над 40 дни на легло, 35 от които в кома.

"При разкъсване на аортата смъртността е много висок процент. Операцията продължи над 7 часа и беше тежка, защото трябваше да запазим трансплантирания бъбрек на жената. В световен мащаб такива случаи са истинска рядкост, никога не се бях сблъсквал с подобна ситуация - пациент с дисекация на аортата, състояние, което можеше да увреди бъбрека. Трябваше да запазим кръвоснабдяването към присадения орган, от там дойде и сложността и тежестта на интервенцията", коментира д-р Тодор Гоновски, който е водил операцията на Албена.