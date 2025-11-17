Внимание! Мощна магнитна буря връхлита Земята днес

Експертите препоръчват повишено внимание за хората с високо кръвно налягане

Днес планетата е под въздействието на слънчево изригване, показват данни от специализирания сайт Meteo Agent. Геомагнитната активност е от клас C7 и Kp индекс 5, което се определя като умерена магнитна буря.

През изминалата седмица Земята беше подложена на силни геомагнитни бури почти всеки ден. На 12 ноември учените от Българската академия на науките регистрираха екстремно силна буря с Kp индекс 9 – максималната стойност по скалата. Явлението беше предизвикано от канонада от слънчеви изригвания в продължение на три дни. Според експертите магнитната активност ще продължи да се променя динамично през този период. Различните прогнозни модели показват колебания в геомагнитното поле – някои очакват временно успокояване, докато други прогнозират умерена активност.

Чувствителните към метеорологични промени хора могат да усетят редица симптоми по време на геомагнитни смущения. При децата се наблюдават:

- Липса на апетит

- Раздразнителност и безпокойство

- Трудно заспиване

Според учените това се дължи на потискане на продукцията на хормона мелатонин, който регулира прехода от будност към сън.

При възрастните ефектите могат да включват:

- Главоболие и болки в ставите

- Изпотяване на крайниците и обща слабост

- Дискомфорт в областта на гърдите

Особено уязвими са хората с високо кръвно налягане, при които сърдечният ритъм може да се увеличи рязко, а рискът от инфаркт или инсулт да се повиши. Освен това поради повишените нива на стресовите хормони кортизол и адреналин, може да се появят спазми на кръвоносните съдове и прояви на агресия.

Магнитните бури се появяват, когато Слънцето изхвърля поток от заредени частици – протони и електрони. Когато тези частици достигнат Земята, те взаимодействат с магнитното поле и атмосферата, което води до различни ефекти.

Геомагнитната активност се измерва чрез Kp-индекс, който варира от 0 до 9, като стойности около 5 се определят като умерена активност.