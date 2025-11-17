Стартират две нови национални скринингови програми

„Правителството предлага на Народното събрание най-големия досега бюджет на Националната здравноосигурителна каса, възлизащ на над 5,570 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо тази година. 90% от всички средства са предназначени директно към здравноосигурителни плащания“.

Това заяви премиерът Росен Желязков по време на официалната церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година. Инициативата се организира ежегодно от вестник „24 часа“ и отличава лекари, номинирани от техните пациенти.

Желязков акцентира и върху засилването на профилактиката като стратегически елемент от здравната политика. „Осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, разширяваме възрастовата група при момичетата – това са европейски практики, които спасяват животи. Предстои стартирането на две нови национални скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Над четири милиона българи ще имат достъп до съвременни безплатни тестове“, посочи Желязков.

Министър-председателят припомни и за приетата Национална стратегия за развитие на първичната извънболнична медицинска помощ до 2027 г., която предвижда нови амбулатории в малките населени места, стимули за млади лекари и нов стандарт за заплащане, обвързан с квалификацията.