230 млн. евро за заплати в държавните и общински болници догодина

Следващата година 230 милиона евро ще бъдат разпределени за заплати на работещите във всички държавни и общински болници, каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, заместник-председател на Народното събрание и председател на парламентарната комисия по здравеопазване на форум в София.

Общата сума за възнаграждения за следващата година е 260 милиона евро, от които 30 милиона евро ще бъдат предназначени за повишаване на възнагражденията на работещите във второстепенните разпоредители с бюджетни средства към Министерството на здравеопазването, а останалите 230 милиона евро - за всички работещи в държавните, областните и общинските болници.

С общото увеличение, което е предвидено за работещите във второстепенните разпоредители – центровете за спешна помощ, психиатриите, регионалните здравни инспекции и др., които получават заплатите си директно от Министерството на здравеопазването, ще бъдат постигнати 150% от средната брутна работна заплата за лекари и 125% от средната брутната работна заплата за професионалистите по здравни грижи.

Други 34 милиона евро, които в момента са налични и са предназначени за областните болници, също ще бъдат включени към средствата за повишаване на възнагражденията, допълни проф. Ангелов.