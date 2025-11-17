Доц. Ангел Кунчев за оплакванията от ''Кроношпан'': Очевидно проблем има

Продължава проверката в завода за преработка на дървесина "Кроношпан - България" след над 400 сигнала, подадени от жители на Велико Търново, за неприятни миризми. Очаква се и заключението на МОСВ.

Регионалната екоинспекция във Велико Търново глоби вече със 70 хил. лв. завода.

Според главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев не е възможно над 400 души да подават сигнали и в това да няма основание.

Работната група, на която доц. Кунчев е председател, скоро ще излезе със становище. По думите му обаче е недопустимо да не се обърне внимание. Той се надява, че ръководството на предприятието ще вземе мерки. От там вече са казали, че ще инвестират в такава инсталация.

Според д-р Кунчев обаче това е трябвало да бъде направено още преди хората да подадат сигналите, а не сега, когато ситуацията вече е много по-тежка. Той подчерта, че МОСВ също има водеща роля и те ще трябва да се произнесат.

Няма да се правят компромиси и ще се изисква спешно решаване на проблема, категоричен бе той.

"Доста е сложен казусът. Тази година има 400 сигнала и оплаквания от граждани. Очевидно проблем има. Има двустранно действие. От една страна за хора, които са с ХОББ, различни прояви - те са склонни към обостряне, чисто медицински. От друга - това, че ти се нарушава комфортът на живот - не можеш да отвориш прозореца да проветриш, не можеш спокойно да изкараш децата да играят навън. Това не трябва да се подценява като маловажен проблем. Когато 400 души се оплакват - и това не е за един месец, а години наред този проблем съществува, очевидно, че реакция трябва да има", коментира Кунчев в ефира на БНР.

"Разровихме се доста на дълбоко. Има някои странни неща", подчерта още той и изброи установеното. По думите му има грешки на много нива.

"Нашето предложение като работна група ще е да бъде променено комплексното разрешително така, че да задължи да се спазва точката за недопускане на миризми извън площадката на предприятието. То ще е интересен казус, защото подобни неща има на още 5-6 места в България. Ако се работи по този начин, това ще бъде и за тях един пример за това какво трябва да се направи. Все пак комисията трябва да приключи работа си. Това са предварителни данни. Обсъждаме с колегите, ще го разгледаме от всички страни. Да тормозим цялото население е неприемливо".