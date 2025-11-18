Модернизираха още две клиники във ВМА

Автор: Труд онлайн
Здраве
Виж галерия
Модернизираха още две клиники във ВМА
Модернизираха още две клиники във ВМА
Модернизираха още две клиники във ВМА
Модернизираха още две клиники във ВМА
Модернизираха още две клиники във ВМА
Модернизираха още две клиники във ВМА
Модернизираха още две клиники във ВМА
Модернизираха още две клиники във ВМА


С тържествен водосвет във Военномедицинска академия (ВМА) бяха открити изцяло реновираните Клиника „Ушни, носни и гърлени болести“ и Клиника по орална хирургия. След пълна модернизация, двете структури разполагат с нова инфраструктура, модерно оборудване и функционални решения, които покриват съвременните стандарти за безопасна и ефективна болнична среда.

Новите пространства са проектирани така, че да осигуряват максимален комфорт за пациентите и да улесняват работата на медицинските екипи. Интериорът е изчистен, практичен и съобразен с потока на дейностите – детайл, който реално подпомага организацията и качеството на лечебния процес.
Началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS подчерта, че модернизацията на базата е част от последователната политика на ръководството за предоставяне на висококачествена медицинска грижа: Нашата философия е ясна – пациентът трябва да получава лечение в съвременна, безопасна и комфортна среда, а медиците ни – условия, които им позволяват да разгърнат потенциала си. Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в здравето и доверието.

Клиника „Ушни, носни и гърлени болести“ е водеща структура у нас по отношение на детската аудиология и хирургия.

Тя е единствената клиника във ВМА, която работи активно с деца и извършва високоспециализирани интервенции, включително кохлеарни имплантации.

Ръководството на Aкадемията продължава да реализира проекти, насочени към обновяване на материалната база, с цел постигане на най-високи стандарти на работа и удовлетвореност на пациентите – в духа на традицията на ВМА да бъде лидер в качествената и модерна медицинска грижа.

Още от (Здраве)

Най-четени

Мнения