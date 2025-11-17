И педиатрите ще имунизират деца

Ваксините се плащат от НЗОК

Ваксините от задължителния имунизационен календар на бебета и децата вече да се поставят и от педиатрите, и от личните лекари, предвиждат промени на Министерството на здравеопазването в Наредба 9. Ваксините ще се плащат от здравната каса.

Промените в Наредбата за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), са свързани с извънболничната и болничната помощ и са публикувани в сайта на здравното министерство.

Те включват прилагането на целеви, закупени от министерството, имунизации за бременните жени в периода от 24-та до 36-та гестационна седмица. Отпадат изискванията общопрактикуващият лекар да оформя здравно-профилактична карта за здравословното и имунизационното състояние на пациентите, да предоставя данни за извършени задължителни имунизации за възрастта и да издава медицинска бележка за липсата на контакт със заразен.

Уведомяването на лицата, които подлежат на имунизация и реимунизация ще става чрез лицензиран пощенски оператор, по факс и по електронен адрес.

Сред другите съществени изменения е и правото на диабетиците с гликиран хемоглобин 7.5 да получават платен от НЗОК преглед при ендокринолог.