Грандиозно откритие в Космоса: Планета, подобна на Земята, може да е дом на живот

Сензация в космоса: Изследователите оценяват 50% вероятност скалистата екзопланета да се намира в обитаемата зона на своето слънце

Астрономите са развълнувани: Нова планета, забележително подобна на Земята, е открита само на около 146 светлинни години от нас. Екзопланетата, наречена „HD 137010 b“, е само малко (шест процента) по-голяма от Земята и обикаля около звезда, подобна на Слънцето, според ново проучване, пише Newsweek.

Особено интересно: Според изчисления на международен изследователски екип от Австралия, Великобритания, САЩ и Дания, има около 50% вероятност планетата да се намира в обитаемата зона. Следователно условията там биха могли да бъдат благоприятни за течна вода.

Данните са от мисията Kepler K2 на НАСА , която е наблюдавала вариации в яркостта на хиляди звезди.

Доброволци от астрономическия проект Planet Hunters първоначално са открили сигнала.

По-късно специалисти потвърдиха доказателствата: „HD 137010 b“ съществува и му отнема около 355 дни, за да обиколи Слънцето - почти като Земята.

Учените са развълнувани: „Най-вълнуващият аспект е близостта ѝ до нашата слънчева система.

Звездата е само на около 150 светлинни години разстояние“, казва изследователката Челси Хуанг от Университета на Южен Куинсланд.

Освен това, звездата е сравнително ярка, което ще позволи бъдещи изследвания на нейната атмосфера. Ледената екзопланета обаче има температура от около минус 70 градуса по Целзий.

Водещият автор на изследването, Александър Венър, провежда последващи наблюдения, за да изключи фалшиви аларми. Докато температурите на планетата могат да паднат до минус 70 градуса по Целзий, плътна CO2 атмосфера може да задържа достатъчно топлина, генерирана от парникови газове, за да поддържа водата в течно състояние. „HD 137010 b“ може да ни доближи с една крачка до отговора на въпроса „Сами ли сме?“.