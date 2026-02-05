Микроорганизми произвеждат енергия в пълна тъмнина

Променят представите за извънземен живот

Използват инфрачервена светлина

Учени откриха микроорганизми, способни да извличат енергия от невидимия спектър на светлината, когато се намират в пълна тъмнина. Откритието показва, че животът във Вселената може да съществува в условия, считани досега за непригодни, пише сайтът на Би Би Си.

Микроорганизмите са открити в Националния парк „Пещерите Карлсбад“ в южния щат Ню Мексико, САЩ.

Биоложката Хейзъл Бартън от Университета на Алабама и микробиологът Ларс Бехренд от Университета в Упсала, Швеция, са изследвали микроорганизмите от вида цианобактерии, които обикновено използват слънчева светлина за фотосинтеза и открили, че те могат да произвеждат енергия в абсолютен мрак. Неочакваният процес на фотосинтеза те извършват благодарение на специален вид хлорофил, улавящ инфрачервена светлина, предаде БТА.

В югоизточната част на щата Ню Мексико има 300 пещери, като Националният парк „Пещерите Карлсбад“ обхваща 113 от тях, в това число тунели и зали. Преди около 250 до 280 милиона години на това място е имало море. При неговото пресъхване са се образували отлагания, а пещерите са се формирали преди 4-11 милиона години при разтваряне на варовикови скали при киселинни процеси.

В най-дълбоките и тъмни участъци на пещерите учените установили най-висока концентрация на микроорганизмите, за които смятат, че съществуват там от около 49 милиона години. Откритието според изследователите показва, че животът може да оцелее в среди, считани досега за негостоприемни.

Микроорганизмите използват инфрачервена светлина, подобна на тази, излъчвана от червени джуджета - най-често срещаният тип звезди в Млечния път. Това означава, че търсенето на живот на екзопланети може да се разшири и към места с оскъдна осветеност или невидима за човека светлина. Според учените резултатите имат важно значение за астробиологията и изследването на потенциално обитаеми светове извън Слънчевата система.

Откритията потвърждават и по-ранни наблюдения на фотосинтезиращи цианобактерии в сенчести условия, включително в националния парк „Йелоустоун“, САЩ, и австралийски крайбрежни скали. Това показва способността на микроорганизмите да адаптират фотосинтезата към различни дължини на вълната на светлината, оптимизирайки усвояването на енергията от слънчевия спектър.

