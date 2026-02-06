Древната кралица воин, която обезглави краля на Персия

Това е сблъсък между древни владетели, който отеква през вековете. През 530 г. пр.н.е. царица войн се изправя срещу един от най-могъщите владетели на античния свят – персийския цар Кир Велики. Само един от двамата оцелява, разказва All That’s Interesting.

Кир Велики повежда огромна армия – според източници до 200 000 души – към степите на север от Персийската империя, за да покори масагетите – номадски народ, прочут с уменията си в конния бой. По онова време те са управлявани от царица Томирис.

Персийската империя се простира от Средиземно море до река Инд и изглежда непобедима. Срещу нея стои значително по-малкото царство на масагетите. Кир подценява противника си и смята, че царица Томирис ще бъде лесна плячка. Това се оказва фатална грешка.

Преди сраженията Томирис изпраща предупреждение до Кир да се оттегли. Ако не го направи, масагетите ще нападнат. Персийският владетел не се съобразява и прибягва до измама. Част от армията му инсценира отстъпление и оставя след себе си лагер, пълен с вино.

Номадските масагети, които не били свикнали с вино и пиели предимно мляко, празнуват предполагаемата победа. Когато се напиват, персите атакуват. В плен попада и синът на Томирис – Спаргапис. По-късно, посрамен от пленяването си, той се самоубива с позволението на Кир.

Смъртта на сина ѝ превръща конфликта в лична вендета. Според Херодот Томирис изпраща гневно послание до Кир, обвинявайки го в измама и заканвайки се да го „напоѝ с кръв“. Кир пренебрегва заплахата.

Следва решителна битка, която древният историк описва като една от най-ожесточените между негръцки народи. Масагетите се сражават както на кон, така и пеша, използвайки лъкове, копия и бойни брадви. Въпреки численото превъзходство на персите, армията на Кир е разбита.

По време на сражението Кир Велики загива. Според легендата, предадена от Херодот, Томирис заповядва да донесат тялото му, отрязва главата му и я потапя в съд, пълен с човешка кръв, изпълнявайки заканата си.

Историците спорят доколко този разказ е напълно достоверен. Малко сведения са запазени за последните дни на Кир, но Херодот твърди, че версията за гибелта му от ръцете на Томирис е най-убедителната.

След победата над персите Томирис изчезва от историческите извори. Нейната съдба остава неизвестна, но образът ѝ на безкомпромисна царица-воин оцелява векове наред – в хроники, легенди и произведения на изкуството от Средновековието и Ренесанса.