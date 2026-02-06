Коронално изхвърляне на маса: Има ли опасност за Земята?

Коронално изхвърляне на маса (CME) се наблюдава в последните изображения от коронографите GOES-19 CCOR-1 и SOHO/LASCO C2.

Явлението е резултат от соларно събитие от далечната страна на Слънцето, зад източния му лимб, поради което изхвърлянето не е насочено към Земята и не представлява опасност за нашата планета, съобщава Meteo Balkans.

Интересното е, че това изригване е породено от източник, който успя да предизвика ефект, какъвто активната област AR 4366 в по-голямата си част не реализира, въпреки очакванията за силна геоефективна активност.