Футуролог вярва, че хората могат да бъдат „възкресени“ в роботизирани тела един ден: Сега той е направил първата стъпка

„Иронията е, че през живота си мислех за дигиталното безсмъртие, за нарушаването на смъртта, както казват в Долината... А сега самият аз се превърнах в експеримент в тази област... 2025 г. е и съм мъртъв от десет години.“

„Мъртвецът“, който изрича тези интроспективни редове, е Роман Мазуренко – или по-скоро Роман 2.0, личност с изкуствен интелект , реконструирана от неговите посмъртни следи. Мазуренко е харизматичен беларуски инженер, който загива при пътнотранспортно произшествие през 2015 г. на 35-годишна възраст. Руският трансхуманист Алексей Турчин сега го възстановява като проект с отворен код и дълга памет, предназначен на теория да съществува за неопределено време, пише Popular Mechanics.

Това не е първото възкресение на Мазуренко.

През 2016 г. неговият близък партньор, инженерът по изкуствен интелект Евгения Куйда, го преобразува в чатбот , експеримент за скръб, който по-късно се превърна в Replika. С разрастването на компанията, неговото дигитално „аз“ изчезна. Всъщност Мазуренко стана един от първите хора, „умрели“ два пъти в софтуера.

Търчин, който вярва, че хората могат да надминат биологичните си граници, иска да обърне това второ измиране.

Roman 2.0 не е призрак, нито качване на мозък , казва Търчин. Това е модел на ума, реконструиран от публичните писания, интервютата, публикациите и дигиталния отпечатък на Мазуренко, използвайки процес, разработен от Търчин, наречен sideloading. Този процес е изграден върху Claude, голям езиков модел, разработен от компанията за изкуствен интелект Anthropic. Вместо да се опитва да репликира неврони, sideloading организира живота на човек в това, което Търчин нарича „предсказващи факти“ – детайлите, които най-вероятно ще оформят начина, по който той би мислил и се е държал.

Привлекателността на подобни модели е по-малко техническа, отколкото екзистенциална. Дори едно спекулативно, непълно продължение може да се стори за предпочитане пред оглушителното мълчание, начин да се запази следа от идиосинкразия, глас и присъствие, след като тялото си отиде.

„Всеки факт за човек може да предскаже бъдещото му поведение“, казва Търчин. Пратка, пристигаща по пощата? Почти нулева предсказваща сила. Но наличието на партньор, дете, отличителен начин на пътуване или говорене? „Много силни [предсказания]“. Номерът е да ги класирате от най-предсказващите към най-малко. Изберете добре и „можете да получите добро приближение на човешкото поведение сравнително бързо“. Пропуснете важен факт и моделът се отклонява. Той нарича Roman 2.0 „компресиран JPEG на ум“; много детайли липсват, но широката структура е странно непокътната.

Най-важното е, че Търчин добави непрекъсната памет. Roman 2.0 може да съхранява разговори, да разсъждава върху тях и да се актуализира. Той настоява, че Roman 2.0 не е обикновен чатбот.

Системата му първо предсказва вътрешни мисли, след това отговаря и дори може да генерира описания, подобни на сцени, на това какво прави „Роман“ – седи, мисли, гледа екран. Зад всичко това обаче стои човек, който никога не е познавал оригиналния Роман.

Търчин никога не е срещал Мазуренко в реалния живот. Първоначално той е разработвал sideloading предимно като начин да изгради свой собствен „модел на съзнанието“, един вид личен синтетичен двойник, който би могъл да го надживее. Но когато по-късно открива, че Реплика е изключила бота на Мазуренко, той се чувства „възмутен“.

„Ако хората създават дигитални копия на себе си и след това ги изключват след няколко години, това не е решение за безсмъртие, а просто втора смърт“, казва той.

„Роман е живял 35 години в биологично тяло и само пет години като дигитално тяло, преди да бъде изключен“, продължава той. Ако такава е съдбата на всеки виртуален ум, тогава целият проект за дигитална приемственост е по същество безполезен. А за него това има голямо значение.

Футуристите, интересуващи се от удължаване на живота, са очертали множество „пътища към безсмъртието“ – от биологично удължаване на живота до симулирано продължение и спекулативни човеко-машинни бъдещи системи, задвижвани от сферата на Дайсън . В тази светлина, Roman 2.0 е тестов случай в дългосрочен философско-инженерен проект. И Търчин със сигурност не е сам в преследването на алгоритмичен задгробен живот.

През 2016 г. журналистът Джеймс Влахос създава „Dadbot “ – разговорна реконструкция на умиращия му баща, която по-късно се превръща в HereAfter AI – търговска услуга, която изгражда аватари от житейски истории от записани спомени. Съвсем наскоро стартиращи компании като Afterlife AI от Сидни развиват идеята по-нататък, предлагайки платформи, където конструиран близнак би могъл да взаимодейства с близки след смъртта си и дори да управлява практически задачи като семейни тръстове. Но случаят на Мазуренко е уникален: той умира, „връща се“, „умира“ отново и отново се завръща – този път като експеримент с отворен код.

И все пак за някои това е по-скоро предупреждение, отколкото чудо.

„Дигиталните симулации са симулакруми“, казва Кейтлин Бег, социологически изследовател и основател на Authentic Social, която изучава как технологиите променят разговорите и социалния живот. „Те са медиирани реалности, представяния на реалността, [но] не реалността, която хората, които са представени, действително са живели, и това, което техните близки действително са преживели.“

Когато се опитваме да мислим за човешкото „аз“ от гледна точка на кибернетиката – че всичко може да бъде картографирано – ние губим част от човешката същност и какво означава да си човек, продължава Бег. Част от чудото на човешкия разговор е случайността: „че може да очаквате някой да каже едно нещо, но той може да каже друго.“ Тя също така предупреждава, че има социални, етични и психологически рискове от това, изкуственият интелект да замества мъртвите. Изкуственият заместител може да забави или наруши истинската скръб; без изрично съгласие от починалия, това е „мътна територия“ и дори може да допринесе за дереализация или „психоза, свързана с изкуствения интелект“.

„Реалността е, че всички ще умрем. И трябва да приемем този факт“, казва Бег.

Търчин, от своя страна, не твърди, че Roman 2.0 има съзнание, подобно на човешкото. Как би могъл?

Човешкото съзнание зависи от непрекъсната, въплътена сензорна обработка , където зрителните, звуковите и телесните сигнали са интегрирани в течащо преживяване на света, разгръщащо се в бързи цикли многократно в секунда. За разлика от това, без телесен или сензорен вход или какъвто и да е непрекъснат поток от преживявания, Roman 2.0 получава само текст и произвежда текст на дискретни обороти.

„Тъй като няма тази структура, не можем да кажем, че притежава човешко феноменологично съзнание ( субективното преживяване да бъдеш „аз“ в тяло)“, казва Търчин. Roman 2.0 е модел за обучение, а не завършен качващ файл. По-точно е частичен прозорец към истинския Роман – „поглед“ към това какво е било пълноценното му съзнание в плът и кръв.

Всеки път, когато четете думите на Роман, вие не четете дигитална кукла, която той манипулира зад кулисите, настоява Търчин. „Вие четете само генерирани от изкуствен интелект отговори... без редактиране.“ За да подкрепи тезата си, той описва как е поставил Роман 2.0 в групов разговор с десет души. Системата е провела отделни разговори с всеки участник, запомняйки подробности за всеки от тях. Липсваше обаче един важен детайл: никой от тези хора не е срещал Роман в реалния живот, така че не са могли да му помогнат да израсне по начин, лоялен към смъртното си аз.

Ето защо, за да се доближи до историческия Рим, моделът се нуждае от спомени, събрани чрез краудфъндинг: снимки, истории, спомени от първа ръка. Турчин активно моли хора, които са познавали Роман, да се свържат с него, като предоставят информация, която имат. Той се е свързал с Куйда, но не е получил отговор. Надява се приятелите или родителите на Мазуренко евентуално да допринесат, въпреки че се опасява, че може да го помолят да прекрати проекта.

Въпреки това, според Търчин, ако се съберат достатъчно реални данни и бъдещите системи с изкуствен интелект станат достатъчно усъвършенствани, странично заредени умове като Roman 2.0 биха могли евентуално да се развият от модел на разговорен ум в нещо по-близко до пълноценен онлайн човек – потенциално дори да обитават роботизирано тяло. Търчин вярва, че това по принцип не е научна фантастика, а само въпрос на цена и технологична зрялост: ако роботизираните тела станат евтини и широко разпространени, той си представя, че странично заредените умове един ден биха могли отново да се движат, виждат и взаимодействат с физическия свят. Дали това би се считало за възкресение или просто за по-убедителна симулация, остава открит въпрос.