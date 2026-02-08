Около 35-ата гестационна седмица плодът започва да реагира на музиката с промени в сърдечната честота и движения на тялото

Новородените идват на света вече настроени към ритъма

Бебетата се раждат с чувство за ритъм, показват данни от проучване, цитирано от електронното изданиe Юрикалърт.

Изследването е на учени от намиращия се в Генуа Италиански институт за технологии, като е оглавявано от Роберта Бианко.

Според заключенията, публикувани в списанието с отворен достъп PLOS Biology, бебетата се раждат със способност да усещат ритми. Изследванията показват, че около 35-ата гестационна седмица плодът започва да реагира на музиката с промени в сърдечната честота и движения на тялото. Тази способност на новородените обаче все още не е напълно изяснена, предаде БТА.

За да разберат музикалните способности на бебетата, изследователите пускат творби за пиано на Йохан Себастиан Бах на 49 спящи новородени. Включени са 10 оригинални мелодии и четири песни с разбъркани мелодии и тонове.

Докато бебетата слушат, изследователите използват електроенцефалография - електроди, поставени на главите на бебетата - за да измерят мозъчните им вълни. Когато показват признаци на изненада, това означава, че очакват песента да продължи по един начин, но прозвучават други акорди.

Новородените имат склонност да показват неврологични признаци на изненада, когато ритъмът се променя неочаквано, казват експертите. Преди това този резултат е наблюдаван при нечовекоподобни примати. Изследователите не откриват доказателства, че новородените следят мелодията или са изненадани от неочаквани мелодични промени - умение, което се появява в неизвестен момент по-късно в развитието.

Според авторите разбирането за това как хората осъзнават ритъма може да помогне на биолозите да анализират развитието на слуховата ни система. Бъдещи проучвания могат да изследват как излагането на музика по време на бременност влияе върху усвояването на ритъма и мелодията.

„Новородените идват на света вече настроени към ритъма. Нашите най-нови изследвания показват, че дори най-малките ни слушатели на 2 дни могат да предвидят ритмични модели. Това показва, че ключови елементи на музикалното възприятие са заложени от раждането“, казват учените.