Бившият изпълнителен директор на "Укренерго" Олексий Брехт почина от токов удар

В сряда, 21 януари, почина Олексий Брехт, член на борда и бивш ръководител на НПК "Укренерго“. Това съобщи Министерството на енергетиката на Украйна, предава NV.

Депутатът Олексий Гончаренко и изданието "Икономическа истина“, позовавайки се на източници, съобщиха, че причината за смъртта е токов удар в една от подстанциите на "Укренерго“.

От юни 2022 г. Олексий Брехт е член на борда на "Укренерго“ и отговаря за експлоатацията, възстановяването и развитието на мрежата на преносната система. На 5 септември Брехт беше назначен за изпълняващ длъжността председател на борда на компанията.