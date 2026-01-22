Пореден корупционен скандал в Украйна за над 200 000 евро

Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) и Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) разкриха корупционна мрежа за получаване на систематични подкупи в полза на служители на Държавната гранична служба, предадоха Укринформ и Ройтерс.

"Под процесуалното ръководство на прокурор от САП следователите са уведомили, че подозират бивш високопоставен служител и настоящ служител на Държавната гранична служба в систематичното получаване на неправомерни облаги за съдействие при безпрепятствено преминаване на държавната граница. Става въпрос за генерал, бивш директор на Държавната гранична служба, и началник на отдел на контролно-пропускателен пункт", гласи официалното съобщение на САП.

НАБУ посочи че служителят на службата, заедно с двама свои колеги, е получавал комисионни на обща стойност поне 204 000 евро (по 3000 евро на автомобил) в периода между юли и ноември 2023 г., в замяна на което граничните служители са улеснявали контрабандата на цигари към територията на Европейския съюз и безпрепятственото преминаване на автомобили от и към Украйна.

"За да прикрият дейностите си, извършителите на престъплението са използвали превозни средства, регистрирани в Чехия и Австрия, на които са поставяли специални номера, подобни на дипломатическите. Пътниците в тези автомобили са притежавали и дипломатически паспорти, тъй като са били членове на семействата на украински дипломати в Европа", уточнява НАБУ.

Антикорупционният орган изтъква, че това специалните регистрационни номера са позволили да се избегне проверка на автомобилите от граничните и митническите органи на ЕС.

Днешното разследване е третото най-голямо по рода си, обявено от антикорупционните власти през последната седмица на фона на стремежите на Украйна да се присъедини към ЕС, отбелязва Ройтерс.

Вчера следователи заподозряха бивш съветник на президента Зеленски в незаконното присвояване на средства в областта на зелената енергия в съучастие с още девет души.

Миналата седмица САП и НАБУ обвиниха бившия министър-председател Юлия Тимошенко за управлението на мрежа за купуването на гласове в украинския парламент.