Германското правителство няма да толерира шпионаж в Германия, особено под прикритието на дипломатически статут

Германското външно министерство е привикало руския посланик в Берлин и го е информирало за необходимостта негов служител незабавно да напусне страната, съобщи първо германското списание Der Spiegel.

Както уточнява изданието, Германия експулсира заместник-военния аташе на руското посолство в Берлин, който трябва да напусне страната в рамките на 72 часа.

Според дипломати, той е работил за една от руските специални служби.

"Германското правителство няма да толерира шпионаж в Германия, особено под прикритието на дипломатически статут. Днес привикахме руския посланик и го информирахме за експулсирането на лице, което се е занимавало с шпионаж за Руската федерация", заяви германското външно министерство на своята страница в X.

Spionage in Deutschland toleriert die Bundesregierung nicht - erst recht nicht unter dem Deckmantel des Diplomatenstatus. Wir haben heute den Botschafter Russlands einbestellt und ihm die Ausweisung der betreffenden Person mitgeteilt, die im Auftrag von #Russland spioniert hat. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 22, 2026

През декември 2025 г. руският заместник-министър на външните работи Дмитрий Любински заяви в интервю за "Известия", че са правени опити за вербуване на руски дипломати в Австрия и че срещу тях са организирани провокации.