Визията на Макрон от "Топ Гън" изстреля акциите на производител. Колко струват авиаторските очила на президента?

Авиаторските слънчеви очила, носени от Еманюел Макрон, доведоха до близо 28% ръст на акциите на техния производител, iVision Tech, в четвъртък, след като изображения от появата на френския президент по време на речта му на форума в Давос бързо се разпространиха в интернет, съобщава Reuters.

Групата, която притежава френската марка за луксозни очила Henry Jullien, заяви в сряда, че моделът, който Макрон е носил, е Pacific S 01, чиято цена е 659 евро и е обявена на уебсайта на компанията.

"Това със сигурност създаде уау ефект върху акциите", каза пред агенцията шефът на iVision Tech Стефано Фулчир.

Ралито на фондовия пазар увеличи пазарната капитализация на италианската компания с около 3,5 милиона евро (4,1 милиона долара). Хиляди мемове, коментари и спекулации относно появата на френския президент експлодираха в социалните мрежи, с препратки към филма "Топ Гън" от 1986 г. с участието на Том Круз. Дори президентът на САЩ Доналд Тръмп се изказа по темата. "Еманюел Макрон... Гледах го вчера с тези красиви слънчеви очила... какво, по дяволите, се е случило?", възкликна американският лидер в Давос.

"President Macron…I watched him yesterday with those beautiful sunglasses…what the Hell happened?"

От офиса на Еманюел Макрон заявиха, че решението да носи слънчеви очила по време на речта си на форума в Давос, който се проведе на закрито, е взето, за да се защитят очите му, които са били увредени от спукан кръвоносен съд. От офиса не потвърдиха марката на очилата.

Macron is wearing sunglasses because Europe's future is too bright.

pic.twitter.com/a0xnkynul9 — Jaime Jorge (@jaimefjorge) January 20, 2026

Фулчир обаче каза, че лесно може да разпознае очилата на Анри Жулиен, които е изпратил на Макрон през 2024 г.

Акциите на компанията на борсата в Милано, се повишиха с близо 6% в сряда, преди да бъдат автоматично спрени за по-голямата част от деня. Търговията се възобнови около 11:15 GMT в четвъртък, след което отново спря и е на път да постигне най-големия си еднодневен ръст.