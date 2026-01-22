Супер самолетоносач и F-35C: САЩ засилват натиска срещу Иран

Военноморският флот на САЩ съобщи, че на 20 януари атомният самолетоносач от клас „Нимиц“ USS Abraham Lincoln и придружаващата го ударна група са преминали през Малакския проток, след като преждевременно са приключили операциите си в зоната на отговорност на 7-и флот, включително в Южнокитайско море. Групата е била пренасочена към зоната на 5-и флот в Близкия Изток, пише Military Watch.

Пренасочването на самолетоносачната ударна група е част от значително по-широко водено от САЩ военно съсредоточаване срещу Иран. То включва и прехвърляне на подразделения и техника на Сухопътните войски и Военновъздушните сили в региона, както и изтегляне на активи от бази, които могат да бъдат уязвими при ответни удари.

При евентуално ново американско нападение срещу Иран, разполагането на борда на Abraham Lincoln на изтребители пето поколение F-35C от Корпуса на морската пехота би имало особена стратегическа стойност. Самолетоносачът е първият в американските ВМС, който оперира с морски пехотни F-35C, зачислени към ескадрила Marine Fighter Attack Squadron 314. В края на 2024 г. същата ескадрила бе потвърдена като първата, използвала F-35C в реални бойни действия - при удари по позиции на коалицията „Ансаруллах“ в Йемен.

Последни видеоматериали показват излитане и кацане на F-35C на полетната палуба на Abraham Lincoln по време на операции в Южнокитайско море през януари 2026 г. Самолетите са особено ценени в региона заради способности, считани за приблизително равностойни на тези на китайските изтребители пето поколение J-20 и J-35.

Изтребителят F-35 е разработен с основен фокус върху противодействието на мрежи от усъвършенствани наземни системи за противовъздушна отбрана - именно основното предизвикателство за авиацията при евентуален конфликт с Иран.

Корпусът на морската пехота е единственият род войски в САЩ, който експлоатира два варианта на F-35. F-35B е предназначен за действие от десантни кораби с възможности за къс взлет и вертикално кацане, като заместник на Harrier II, докато F-35C е разработен за експлоатация от суперсамолетоносачите на ВМС на САЩ, заменяйки F/A-18C/D.

F-35C притежава значително по-голям боен потенциал в сравнение с F-35B, съчетавайки по-добра маневреност, по-големи вътрешни оръжейни отсеци и значително по-голям обсег, както и по-ниски изисквания за поддръжка и експлоатационни разходи. В началото на 2025 г. Корпусът на морската пехота намали планираните поръчки на F-35B с 21 процента, като пренасочи средства към закупуването на F-35C, увеличавайки планирания си парк от 67 на 140 самолета. Този ход вероятно отразява недоволство от възможностите на F-35B при операции от самолетоносачи и в рамките на концепцията за напреднали експедиционни бази.

Въпреки че F-35 разполага с изключително мощен пакет за радиоелектронна борба и пасивна сензорна система, оптимизирани за борба със сложни системи за ПВО, способността му да участва пряко в операции за потискане на иранската противовъздушна отбрана остава под въпрос заради сериозни забавяния в достигането на стандарта Block 4. Без него самолетите нямат достъп до ракети „въздух–земя“, включително противорадарната AGM-88G, разработена специално за унищожаване на системи за ПВО.

Офицери от израелските ВВС посочват, че при удари по Иран през юни 2025 г. F-35 са били използвани основно като платформи за разузнаване и събиране на данни, които са били споделяни с изтребители от четвърто поколение с цел повишаване на ситуационната осведоменост. Счита се за напълно възможно морските F-35C на борда на USS Abraham Lincoln да бъдат използвани по сходен начин - за подпомагане на други елементи от авиокрилото на самолетоносача, включително самолетите за радиоелектронна борба и потискане на ПВО E/A-18G, вместо за директни кинетични удари.