За Русия Гренландия предлага „идеално решение“ на украинския проблем

Дни след като Доналд Тръмп посочи заплахата от Русия като причина за анексирането на Гренландия, президентът на САЩ покани Владимир Путин да се присъедини към неговия Съвет на мира, пише европейското издание на Политико.

През последните седмици реакцията на Москва на маневрата на Тръмп в Гренландия беше също толкова дезориентираща. Представители на Кремъл редуваха престорено съчувствие към жителите на арктическия остров и открит ентусиазъм от усилията на Тръмп да го привлече в американската прегръдка.

Противоречието сочи към умишлена стратегия: използване на кризата за отслабване на западното единство, като същевременно Тръмп се фокусира върху други неща.

В седмиците, откакто Тръмп залови венецуелския президент Николас Мадуро и заплаши с намеса в Иран, Русия изглежда е оставила настрана другите си геополитически амбиции, включително в Арктика, за да държи Вашингтон настрана по отношение на Украйна. Междувременно изглежда се надява напрежението около Гренландия да разцепи НАТО и да внесе още по-големи раздори между най-важните съюзници на Киев.

„Трудно би било да си представим нещо подобно да се случи преди“, каза руският външен министър Сергей Лавров по време на пресконференция във вторник, сухо злорадствайки за намаляващите „перспективи за запазване на НАТО като единен западен военно-политически блок“.

Тревогата около Гренландия вече даде дивиденти на Кремъл, като измести Украйна от дневния ред в Давос, докато европейските лидери се втурват към алпийския ски град, за да се опитат да обезвредят кризата.

„Гренландия е идеалното решение“, написа Сергей Марков, прокремълски политически анализатор, в своя Telegram канал.

Напрежението между Европа и САЩ може да послужи като стъпка към разпадането на НАТО. „Тогава ЕС ще бъде принуден да спре войната си срещу Русия“, продължи той.

След години, прекарани в критики на „колективния Запад“, прокремълските пропагандисти предлагат страната сега да седне и да гледа как враговете ѝ се препъват.

„Нашият водещ принцип е: Нека се разкъсат един друг“, каза с очевидно удоволствие експертът Владимир Корнилов в политическо токшоу в петък.

Отхвърляйки твърденията, че Москва желае Гренландия, руският висш дипломат заяви, че островът е важен за сигурността на САЩ по същия начин, по който Крим е важен за Русия – визирайки украинския полуостров, който Русия анексира през 2014 г., което ускори конфликта ѝ с Киев.

„Гренландия не е очевидна част от Дания, нали?“, каза той. „Това е колониално завоевание. Фактът, че жителите ѝ сега са свикнали да живеят там и се чувстват комфортно, е друг въпрос. Но проблемът с бившите колонии става все по-сериозен.“

Отричайки твърденията, че това е военна заплаха за Дания, Москва внимателно избягва критиките към Тръмп. Вместо това, тя определи хода му като „исторически“.

В първите си коментари в понеделник относно разгръщащата се криза, говорителят на Путин Дмитрий Песков цитира неназовани „експерти“, които, според него, вярват, че Тръмп ще „напише история“ с анексирането на Гренландия.

„Като оставим настрана дали това би било добре или лошо, е трудно да не се съгласим с тези експерти“, каза той.

Държавните медии отбелязаха, че ако САЩ анексират Гренландия, тя ще стане втората по големина страна на Земята - след Русия.