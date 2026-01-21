Зимният витамин: защо витамин D е ключов срещу грипа

Хранителното вещество намалява риска от хоспитализация

Достатъчното количество витамин D наистина може да ви предпази от грип, сочи проучване.

То показва, че хората с тежка дефицит на витамин D са с 33% по-голяма вероятност да бъдат хоспитализирани с респираторна инфекция в сравнение с тези, които получават достатъчно количество от него.

Витамин D е единствената добавка, препоръчвана от Националната здравна служба (NHS) за всички през зимните месеци, когато излагането на слънчева светлина, която тялото използва за производството на хранителния елемент, е ограничено.

Вече е известно, че той помага за регулирането на количеството калций и фосфат в тялото, което е жизненоважно за здравето на костите и мускулите, но експертите смятат, че той може да има и антивирусни свойства.

За да тестват тази теория, изследователи от университетите в Съри, Оксфорд и Рединг анализираха данни за 36 000 британски възрастни, за да установят как нивата на витамин D в организма влияят върху честотата на хоспитализациите с респираторни инфекции.

Те включваха редица вирусни и бактериални заболявания като грип, пневмония и бронхит. Предишни проучвания са свързали недостига на витамин D с повишен риск от тежко протичане на Covid, друга респираторна инфекция.

Резултатите от това последно проучване – най-голямото досега – разкриха, че хората с тежък дефицит на витамин D, класифицирани като имащи концентрация под 15 наномола на литър (nmol/L) в кръвта, са с 33% по-голяма вероятност да бъдат хоспитализирани за респираторни инфекции в сравнение с тези с оптимални нива от над 75 nmol/L.

Експертите установиха, че с всеки 10 nmol/L увеличение на витамин D, процентът на хоспитализациите за респираторни инфекции спада с 4%.

Като цяло, около 2255 пациенти са били хоспитализирани с респираторна инфекция от общо 27 872 души, включени в окончателния анализ.

Хората на средна възраст и възрастните хора са особено податливи на постъпване в болница с респираторни инфекции като пневмония.

Съветът на NHS е хората да приемат ежедневно 10 микрограма витамин D като добавка през есента и зимата, когато липсата на слънце може да доведе до дефицит.

Витамин D се съдържа и в някои храни като мазна риба, червено месо, яйчен жълтък и обогатени зърнени храни.

Аби Бурно, водещ автор от Университета на Съри, заяви, че приемането на най-малко 10 микрограма от витамина на ден „особено през есента и зимата, когато слънчевата светлина е ограничена, е важно за предотвратяване на дефицит на витамин D“, който се счита за под 25 nmol/L в кръвта.

„Витамин D е жизненоважен за физическото ни благосъстояние“, продължи тя. „Не само поддържа костите и мускулите ни здрави, но се счита, че антибактериалните и антивирусните му свойства спомагат за намаляване на риска от инфекции на дихателните пътища, които могат да доведат до хоспитализация“.