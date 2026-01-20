Богатството на милиардерите се увеличава, докато глобалната бедност продължава

"Почти половината от анкетираните в 66 държави казват, че "богатите често купуват избори в страната им", докладват от Oxfam

Богатството на световните милиардери се е увеличило с 2,5 трилиона долара през последната година, което е достатъчно, за да се изкорени крайната бедност 26 пъти, съобщи световната благотворителна организация Oxfam, предупреждавайки за нарастващо неравенство и намаляващи граждански свободи.

Последният доклад на Oxfam описва периода като "десетилетието на милиардерите", като подчертава, че макар изключителното богатство да расте бързо, почти половината от населението на света все още живее в бедност, а един на всеки четирима души редовно не разполага с достатъчно храна.

Броят на милиардерите в света вече достигна 3000 за първи път, се отбелязва още в доклада, цитиран от Anadolu Agency.

Проучването разглежда и как свръхбогатите все повече използват политическата власт и медийното влияние, за да оформят икономиките и обществата в своя полза.

"Почти половината от анкетираните в 66 държави казват, че "богатите често купуват избори в страната им", пишат от Oxfam, тенденция, която според тях подхранва народните протести.

"Изключителното богатство все повече се превръща в политическа власт, като се смята, че милиардерите са 4000 пъти по-склонни да заемат политически постове, отколкото обикновените граждани", се добавя в доклада.

Правителствата реагират на произтичащите от това вълнения, като ограничават гражданските свободи, добавиха от благотворителната организация.

"Десетки милиони хора, чувстващи се в капан на бедността и безсилни да повлияят на системата, излизат на улицата, но са посрещнати с авторитарни мерки", се казва в доклада.

Oxfam призовава правителствата да предприемат незабавни действия за прекъсване на този цикъл, като се справят с крайното неравенство, защитят демокрацията и защитават правата на хората.

Това включва облагане на свръхбогатите, засилване на правилата за лобиране и финансиране на кампании и гарантиране, че обикновените хора и организациите на гражданското общество могат да се организират, протестират и да бъдат чути без страх, се казва в съобщението.