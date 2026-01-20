Дневникът на Хитлер е продаден за 26 000 лири на търг

Дневник, приписван на личните бележки на Адолф Хитлер, е продаден на частен колекционер за приблизително 26 000 лири, съобщава Need To Know (NTK). Автентичността на документа, който съдържа 113 ръкописни страници, не е официално потвърдена.

Според изданието, записите споменават нацисткия лидер Херман Гьоринг и немската актриса Марлене Дитрих, а също така съдържат лични размисли, включително любовна декларация към Дитрих.

На някои страници авторът критикува състоянието на Райхсканцеларията преди преместването ѝ, описва Гьоринг след рождения му ден („той отново ядеше като прасе“) и изразява желание да върне Дитрих обратно в Германия.

Тази книга дава много основания за спекулации, но автентичността ѝ, както е написана от нацисткия лидер, все още не е потвърдена. Поне един експерт е потвърдил, че документът датира от този период, пише още изданието.