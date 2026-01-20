Крава изненада учените и оспори представите за интелигентността на едрия рогат добитък (ВИДЕО)

Използва четка, за да се почеше по гърба

Когато става въпрос за използване на инструменти, австрийската крава Вероника е изключителна в своята област. 13-годишната швейцарска кафява крава е първата крава, която показва способност да използва инструменти, като се чеше с четка за палуби и дори преминава от края с четина към гладкия край за чувствителните зони, пише The Telegraph.

Прилагателното „говеждо“ е станало синоним на „тъп“, но когнитивните биолози от Изследователския институт „Месерли“ във Виена казват, че кадри от Вероника оспорват общоприетите предположения за когнитивните способности на кравите.

Д-р Антонио Осуна-Маскаро, изследовател в изследователския институт „Месерли“, каза:

„Очаквахме да прекараме часове на ливадата, просто чакайки да видим дали тя ще използва инструмент. Но Вероника ни изненада: тя започна да използва пръчка в момента, в който тя беше поставена пред нея.“

Вероника е домашен любимец на Витгар Вигеле, биоземеделски производител и пекар в Ньоч, живописно планинско селце в южна Австрия.

Преди около 10 години Вигеле забелязал, че Вероника от време на време взима пръчки и се чеше с тях. Негов приятел изпратил видеозапис от телефона си на изследователи.

„Когато видях записа, веднага си помислих: това не е просто любопитно поведение, а научно ценен пример за използване на инструмент от вид, който традиционно се пренебрегва по отношение на когнитивните му способности”, каза водещият изследовател проф. Алис Ауерсперг.

Гъвкавото използване на инструменти се свързва с комплексни когнитивни способности и е наблюдавано при шимпанзетата, най-близките до човека животни.

В рамките на поредица от сесии екипът представи на Вероника метла с твърди четинки, поставена хоризонтално на земята.

Ориентацията на метлата, с четината наляво или надясно, беше произволна. При всеки случай кравата целенасочено избираше края, подходящ за областта, която искаше да почеше.

Вероника използваше метлата с широки движения, напомнящи на човек, който мете пода, за да почеше горната част на тялото си, но с по-голям контрол за чувствителни области като кожата на вимето или корема.

Учените смятат, че условията, в които живее Вероника като домашен любимец – дълъг живот, богата среда и ежедневен контакт с хора – са създали идеалните условия за появата на това поведение.