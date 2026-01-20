Откриха древна гробница в Турция, свързана с легендарния цар Мидас

Цар Мидас е живял през 8 век пр.н.е.

Археолози в Турция са направили монументално откритие, свързано с легендарния цар Мидас, публикувано в American Journal of Archaeology. Някои изследователи предполагат, че откритата древна гробница е принадлежала на член от семейството на легендарния цар Мидас, докато много други се противопоставят на това твърдение. Цар Мидас е живял през 8 век пр.н.е. Той е известен в фолклора с „докосването на Мидас“, тъй като всичко, до което се докосне, се превръща в злато. Смята се, че този мит е възникнал поради огромното му богатство. Разследването разкри, че гробницата има корени в древното царство Фригия (1200–675 г. пр. Хр.). Откриването на гробницата далеч от столицата на царството хвърли светлина върху социалната структура на Фригия.

Според Live Science гробницата е била открита в тумулуса Караагач в северозападния район Бозююк в Турция. Екипът е открил няколко ценни погребални дарове в гробницата. Тя е била открита през 2010 г. чрез сателитни снимки, а изследователите са открили щети, причинени от разграбване. Академичните разкопки са започнали през 2013 г. Проучването се занимава с архитектурата на гробницата, както и с погребалните дарове. Цялата структура е разположена на около 8 метра над естествен хълм и се издига на около 30 метра над околната равнина. Според приблизителните изчисления диаметърът ѝ е около 33 метра.

Гробницата имала камери, изработени от дърво. Дизайнът й бил монументален, подобен на елитни погребения близо до Гордион. Погребалните дарове, открити в погребението, са били намерени и в кралски погребения в столицата на Фригийското царство, известна като Гордион. Погребалните дарове варирали от множество керамични съдове до изящни бронзови съдове. Един от керамичните съдове носел фригийско име, а съдовете били украсени с мотиви, изобразяващи сцени от лов, битки и процесии.

Бронзовите съдове са идентифицирани като ситули.

Тези съдове правят гробницата да се откроява, тъй като единственото друго погребение, в което са били открити, е било вероятно мястото за почивка на бащата на Мидас, Гордияс. Всички тези характеристики сочат, че собственикът на погребението е бил важна фигура във фригийските властови структури. Датирането на артефактите сочи, че гробницата е била построена между 740 и 690 г. пр.н.е.

Бяха открити няколко човешки останки, но нито един от тях не е свързан с обитателя на гробницата. Някои от тях са идентифицирани като част от гробището, което е съществувало на мястото преди тумулуса, докато много други вероятно са били поставени там след построяването на фригийската гробница.

„Новооткритият тумулус е уникален с това, че съдържа гробове, обхващащи период от почти три хилядолетия“, сподели археологът Брайън Роуз от Университета на Пенсилвания, който не е участвал в проучването.

Местоположението на гробницата, 100 мили западно от древната столица на царството в Гордион, предполага, че политическата власт на империята не е била концентрирана в едно място. Лицето, погребано в гробницата, явно е било видно, а фактът, че тумулусът Караагач е бил избран за мястото на почивката му, предполага ключовата позиция на обекта в социалната динамика. Находката предполага, че политическото влияние е било разпространено в цялото древно царство в централна Анадола.