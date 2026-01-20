Тръмп поканил Зеленски в "Съвета за мир" в Газа

Киев предлага съвместни отбранителни сили с Европа

Украинският президент каза при какви условия ще отиде в Давос

Украйна е получила покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да се присъедини към инициирания от американския лидер „Съвет за мир“ в Газа, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във видеоразговор с журналисти.

„Получихме покана и дипломатите работят по нея. Но Русия е наш враг, а Беларус е техен съюзник. Трудно е да си представим как Русия и аз можем да съществуваме едновременно в какъвто и да е съвет. Русия - това е война. И Беларус е заедно с тях - именно, режимът на Лукашенко“, отбеляза Зеленски.

На 15 януари Доналд Тръмп обяви създаването на „Съвет за мир“, който да наблюдава следвоенното управление на ивицата Газа. Членството в него ще е за три години, но страните, които внесат над 1 милиард долара в брой през първата година, ще имат право да запазят местата си за неопределено време.

Според Bloomberg, списъкът с поканените до момента включва 49 държави и Европейската комисия, като се уточнява, че той не е пълен. Според публикацията, следните държави са поканени в Съвета: Албания, Аржентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Беларус, Бразилия, Канада, Кипър, Египет, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Индия, Индонезия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Йордания, Казахстан, Мароко, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Полша, Португалия, Катар, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Сингапур, Словения, Южна Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Турция, Обединените арабски емирства, Обединеното кралство, Украйна, Узбекистан и Виетнам.

Намерението на Тръмп е церемонията по подписването на 20-точковия мирен план за Газа да се проведе в Давос, Швейцария, в четвъртък.

Зеленски заяви, че ще пътува за участие в Световния икономически форум в Давос само ако документите за гаранции за сигурност със Съединените щати и планът за просперитет на Украйна са готови за подписване там. Той посочи, че е останал в Киев, за да помогне за справяне с последиците от мащабните руски въздушни удари през нощта, които прекъснаха топлоснабдяването на около половината от жилищните сгради в града.

Украйна и Европа трябва да създадат съвместни отбранителни сили с численост до три милиона души, заяви украинският президент. Той сподели, че още миналата година е повдигнал въпроса заради заплахата от Русия, която планира да увеличи числеността на въоръжените си сили до 2,5 милиона души до 2030 г.