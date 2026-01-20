Ердоган ръзцъка баскебол с Шакил О'Нийл (СНИМКИ)

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е играл баскетбол с бившата звезда от НБА Шакил О'Нийл във вторник в Центъра за развитие на баскетбола в Истанбул. Това става ясно от публикация в социалните мрежи, споделена от турския лидер.
🏀 Turkish President Recep Tayyip Erdogan played basketball with former NBA star Shaquille O’Neal— Anadolu English (@anadoluagency) January 20, 2026
✍️ Later, Erdogan and O’Neal signed basketballs together pic.twitter.com/8aFF6rpd78
В публикация в турската социална мрежа NSosyal, Ердоган сподели изображения с баскетболна топка и емоджи с турско знаме, предава Anadolu Agency. Снимките показват Ердоган и О'Нийл да играят баскетбол, да се ръкуват и да си разменят подписани топки след мача. Ердоган и О'Нийл също позираха за снимки със студенти в центъра за развитие. Президентът беше придружен от висши турски служители по време на събитието.