Ердоган ръзцъка баскебол с Шакил О'Нийл (СНИМКИ)

снимка: Anadolu Agency
Турският президент игра баскетбол с легендата на НБА Шакил О'Нийл в Истанбул

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е играл баскетбол с бившата звезда от НБА Шакил О'Нийл във вторник в Центъра за развитие на баскетбола в Истанбул. Това става ясно от публикация в социалните мрежи, споделена от турския лидер.

В публикация в турската социална мрежа NSosyal, Ердоган сподели изображения с баскетболна топка и емоджи с турско знаме, предава Anadolu Agency. Снимките показват Ердоган и О'Нийл да играят баскетбол, да се ръкуват и да си разменят подписани топки след мача. Ердоган и О'Нийл също позираха за снимки със студенти в центъра за развитие. Президентът беше придружен от висши турски служители по време на събитието.

