Berkut-BM е разработен с руска подкрепа

Индийските въоръжени сили започнаха да получават беларуски еднократни ударни дронове Berkut-BM, след като този тип самолети изиграха централна роля в продължаващата руско-украинска война и доказаха своята значителна стойност. Berkut-BM е самолет с реактивен двигател, разработен от фирмата Indela, и според информациите използва китайски микротурбореактивен двигател, произведен от Swiwin. Използването на реактивен двигател значително увеличава цената на самолета, но осигурява висока скорост и кратко време за атака, което му позволява да нанася удари по цели на бойното поле, за които времето е от решаващо значение, като намалява времето за реакция за преместване и възможността за прехват. Berkut-BM има скорост от 0,34 Мах и обхват от 150 километра и според информациите е оптимизиран за бързо навлизане, терминално пикиране и прецизно поразяване на фиксирани или преместваеми цели, пише Military Watch Magazine.

Berkut-BM е разработен с руска подкрепа, като руският и беларуският отбранителен сектор са дълбоко интегрирани като част от съюзното държавно образувание, а руските въоръжени сили са станали най-опитните в света в експлоатацията на дронове за еднократна употреба за ударни операции. Ноу-хау от широкото използване на тези самолети в украинския театър вероятно е било безценно за разработването на беларуския самолет с реактивен двигател. Русия за първи път използва дрон с реактивен двигател за еднократна употреба, иранския Shahed 238, за нанасяне на удари по цели в Украйна през януари 2024 г. По-скоро, в началото на януари, тя използва нов модел с реактивен двигател, за да нанесе удар и унищожи ракетна артилерийска пускова установка от ракетна артилерийска система HIMARS, доставена от САЩ.