Страх за сигурността на китайското посолство в Лондон (Инфографика)

Британското правителство даде одобрение на Китай да построи в Лондон ново посолство, което, когато бъде завършено, ще стане най-голямото китайско посолство в Европа. Разрешението беше дадено с надеждата, че това ще подобри отношенията на Лондон с Пекин, въпреки предупрежденията на британски и американски политици, че новото посолство може да бъде използвано като база за шпионаж, предаде Ройтерс.

Плановете на Китай да построи ново посолство близо до Лондонската кула бяха забавени с три години поради съпротивата на местните жители, законодателите и продемократични активисти от Хонконг във Великобританиял Решението беше обявено преди очакваното посещение в Китай на премиера Киър Стармър този месец, първото на британски лидер от 2018 г. насам. Някои британски и китайски официални лица заявиха, че пътуването зависи от одобрението на посолството.