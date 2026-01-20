"Голяма глупост": Лондон разгневи Тръмп - подари остров с американска военна база

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува Великобритания заради решението ѝ да предаде островите Чагос в Индийския океан, където се намира ключовата американска военна база "Диего Гарсия", на Мавриций.

В гневен пост в Truth Social Тръмп заяви, че това е още една причина, поради която САЩ трябва да придобият Гренландия. Той каза също, че сделката за прехвърляне на суверенитета на островите на Мавриций е „акт на ГОЛЯМА ГЛУПОСТ“.

Администрацията на Тръмп преди това подкрепяше предаването на островите на Мавриций именно като начин за „гарантиране на сигурността на американската база на Диего Гарсия“, припомня Associated Press.

Историята

Отдалечената верига от повече от 60 острова се намира в средата на Индийския океан, край "върха" на Индия, южно от Малдивите. Чагос са под британски контрол от 1814 г., когато са отстъпени от Франция. Великобритания отделя островите Чагос от Мавриций, бивша британска колония, през 1965 г., три години преди Мавриций да получи независимост.

Архипелагът е най-известен с базата "Диего Гарсия", която е подкрепяла военните операции на САЩ - от Виетнам до Ирак и Афганистан. От Вашингтон описаха базата, в която служат около 2500 души американски военен персонал, като „почти незаменима платформа“ за операции по сигурността в Близкия изток, Южна Азия и Източна Африка.

През 60-те и 70-те години на миналия век Великобритания иззели насилствено около 2000 души от островите, за да може американската армия да построи базата "Диего Гарсия". През последните години критиките срещу Лондон, за тези му действия в миналото, нараснаха. Организацията на обединените нации и Международният съд на ООН призоваха Великобритания да прекрати „колониалното си управление“ на островите и да прехвърли суверенитета им на Мавриций.

Преговорите за предаването на островите на Мавриций започнаха през 2022 г., но се проточиха. В крайна сметка, през май 2025 г. британското правителство сключи споразумение с Мавриций за защита на сигурността на базата от международно правно оспорване, след като Лондон потърси и получи подкрепа от администрацията на Доналд Тръмп.

Съгласно споразумението, Великобритания ще плати на Мавриций, за да отдаде обратно под наем "Диего Гарсия" за поне 99 години.

По това време САЩ "приветстваха историческото споразумение", като похвалиха лидерите на двете държави за тяхното визионерство. Канада, Австралия, Нова Зеландия и Индия също подкрепиха споразумението.

Сега обаче Доналд Тръмп изглежда вече смята, че това е лоша сделка. Той написа в социалните мрежи, че предаването на суверенитета би било от полза за Китай и Русия и е „още една от много дългата поредица от причини, свързани с националната сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита“.

Позицията на Мавриций

В отговор, правителството на Мавриций заяви, че суверенитетът му над архипелага Чагос е бил безусловно признат от международното право, предаде Ройтерс.

"Суверенитетът на Република Мавриций над архипелага Чагос вече не трябва да подлежи на обсъждане. Очакваме изпълнението на договора (сделката с Великобритания) в най-кратки възможни срокове, в съответствие с поетите ангажименти", заяви главният прокурор на Мавриций Гавин Гловър.