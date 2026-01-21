Вървим насън към ядрена катастрофа

През май, през първата си година като президент, Джон Ф. Кенеди се срещна с израелския президент Дейвид Бен-Гурион, за да обсъдят ядрената програма на Израел и новата атомна електроцентрала в Димона, пише Responsible Statecraft.

Пишейки за така наречената „ядрена среща на върха“ в „Държава на всяка цена: Животът на Давид Бен-Гурион“, израелският историк Том Сегев заявява , че по време на тази среща „Бен-Гурион не е получил много от президента, който не е оставил никакво съмнение, че няма да позволи на Израел да разработва ядрени оръжия“.

Президентът Кенеди беше обезпокоен от перспективата за свят, в който все повече държави ще притежават ядрени оръжия, и смяташе придобиването на ядрени оръжия от Израел за особено проблематично. Той разсъждаваше, че ако не можем да убедим съюзниците си да не разработват тези оръжия, има малка надежда да убедим онези, с които имаме по-малко приятелски отношения.

Страхът на Кенеди от разпространение на ядрени оръжия нараства само след ужасяващите събития от Кубинската ракетна криза през октомври 1962 г., които му демонстрират колко лесно човешката цивилизация може да приключи, ако ядрените оръжия бъдат използвани във война между САЩ и Съветския съюз. Свят с „15, 20 или 25 държави“, които притежават ядрено оръжие, непременно ще стане още по-опасен, заявява Кенеди в известната си реч при дипломирането в Американския университет през 1963 г. Тази диагноза ще се превърне в основната обосновка за Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) , който е договорен в годините след смъртта на Кенеди и е подписан от ключови държави през 1968 г., влизайки в сила през 1970 г.

Кенеди осъзна, че за да получат ангажимент от неядрените държави да запазят статута си на неядрени държави, държавите с ядрени оръжия ще трябва да дадат нещо в замяна, а именно достъп до ядрена енергия за мирни цели и обещание за евентуално разоръжаване. Тази идея за „голяма сделка“ в крайна сметка ще се превърне в трите стълба на ДНЯО. Пет държави, които са придобили ядрени оръжия до този момент (САЩ, СССР, Великобритания, Франция и Китай ), ще запазят ядрените си арсенали, като същевременно се съгласят да преговарят „ добросъвестно “ не само за ядрено, но и за общо разоръжаване. Всички останали ще се откажат от възможността да се сдобият с ядрени оръжия. Мирното използване на ядрената енергия ще бъде достъпно за всички.

ДНЯО съществува вече повече от 55 години и е натрупал впечатляващия брой членове от 191 държави , като пет държави – четири от които са другите ядрени държави – са извън договорния режим към този момент: Индия, Израел, Северна Корея и Пакистан (плюс Южен Судан). Израел разработи ядрени оръжия след смъртта на Кенеди, като първото му ядрено оръжие влезе в експлоатация през 1967 г., преди преговорите по ДНЯО. Индия и Пакистан станаха ядрени сили съответно през 1974 г. и 1998 г. и оттогава повтарящите се конфликти между тях заплашват целия свят.

Само Северна Корея е достигнала статут на ядрено оръжие оттогава, когато изпробва атомна бомба през 2006 г. Като държава-участничка в ДНЯО, Северна Корея напусна договора през 2004 г., след като научи следния урок от свалянето на Саддам Хюсеин през 2003 г.: Придобийте ядрени оръжия или се изправете пред перспективата за война за смяна на режима, освен ако не следвате линията, начертана от Съединените щати и техните приятели.

Това послание само се засилва оттогава, включително в Либия и Сирия. Но посланието от неотдавнашната инвазия във Венецуела е още по-ясно: Не е необходимо да се прилагат никакви национални или международни закони. Ще правим каквото си поискаме. Законът е за хленчещи и страхливци.

11 - ата конференция за преглед на ДНЯО ще се проведе от 27 април до 22 май тази година в централата на ООН в Ню Йорк. Това събиране се провежда на всеки пет години, а тазгодишната конференция обещава да бъде особено оспорвана на фона на толкова много конфликти по света. Последните две конференции за преглед през 2015 г. и 2022 г. (последната беше отложена от 2020 г. поради COVID) не доведоха до съгласуван съществен заключителен документ.

Трети пореден провал би могъл сериозно да забави договора, потенциално отключвайки както вертикално, така и хоризонтално разпространение на ядрени оръжия. Всъщност, скорошни статии във „Външни работи“ и „Външна политика“ насърчиха Япония да разработи собствени ядрени оръжия, като първата препоръча и Германия и Канада да се присъединят към ядрения клуб, докато втората хвърли в играта и Южна Корея.

Заплахите за ДНЯО са многобройни - от държави и обществености, които са по-скептични към ядрената енергия, която някога щеше да бъде „ твърде евтина за измерване “, до липсата на какъвто и да е смислен напредък по отношение на разоръжаването от страна на петте държави с ядрено оръжие, страни по договора.

Сега дори има нова надпревара във въоръжаването. И никога посланието не е било по-ясно за всички държави без ядрено оръжие: или сте с нас, или е по-добре да имате ядрени оръжия. Ако не принадлежите към нито една от категориите, ще ви намерим, ще вземем лидера ви посред нощ и ще вземем петрола ви.

Но идеята, че всички страни ще бъдат в един от два лагера и че всички, които не подкрепят американския дневен ред, трябва да имат ядрени оръжия, разбира се, е абсурдна. Свят с „15, 20 или 25 държави“, които притежават ядрено оръжие, би довел до ядрена война и ядрено унищожение по-бързо, отколкото можем да си представим. Но точно натам се насочваме, ако беззаконието остане без контрол и ООН продължи да бъде изолирана и омаловажавана.

Всъщност, истинският урок от многото десетилетия на ДНЯО е, че неразпространението без сериозно разоръжаване от страна на държавите, притежаващи ядрено оръжие, и без тържествен ангажимент към международното право не работи. По-нататъшното отслабване на Устава на ООН, както видяхме във Венецуела, със сигурност ще влоши нещата. Само трезвите усилия в дипломацията и преговорите, включително чрез удължаване и предоговаряне на новия договор START между САЩ и Русия , могат да ни спасят от самите нас.

Автори:

Ивана Николич Хюз

Ивана Николич Хюз е президент на Фондацията за мир в ядрената ера и старши преподавател по химия в Колумбийския университет. Тя е член на Научно-консултативната група към Договора на ООН за забрана на ядрените оръжия.

Възгледите, изразени от авторите в „Отговорно държавно управление“, не отразяват непременно тези на Института Куинси или неговите сътрудници.

Питър Кузник

Питър е професор по история и директор на Института за ядрени изследвания в Американския университет във Вашингтон. Той е и автор на множество книги и съавтор (заедно с Оливър Стоун) на „Неразказаната история на Съединените щати“.