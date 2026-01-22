Цените на руския петрол се сринаха до безпрецедентно ниски нива, след като Индия отмени покупките си

Цените на флагманския руски петрол „Уралс“, който се изкупува от Китай, се сринаха до безпрецедентни нива на фона на намаляващото търсене от Индия и отслабването на конкуренцията между купувачите. Това съобщи Bloomberg.

По данни на източници на изданието тази седмица цената на „Уралс“ е паднала с около 10 долара за барел под фючърсите на конкурентния сорт Brent. След като заради санкциите и митата, наложени от САЩ, индийските рафинерии започнаха да се отказват от руски петрол, Кремъл беше принуден да увеличи отстъпките, за да задържи купувачи.

Износът на петрол от Русия е спаднал до най-ниското си равнище от август насам, тъй като вносът в Индия се е свил до минимум за последните три години. Това оказва силен натиск върху цената на „Уралс“, тъй като единственият реално достъпен пазар остава Китай. В резултат на отказа на Индия от руски петрол количеството суровина, „заседнала“ в танкери в открито море, е нараснало до над 13 млн. барела – най-високото ниво за последното десетилетие. Почти половината от този обем се намира в Арабско море, а около една пета – в Сингапурския проток и Жълто море, което потенциално позволява доставките да бъдат пренасочени към Китай.

Общият внос на петрол „Уралс“ в Китай от началото на 2026 г. е достигнал 400 хил. барела дневно – най-високото ниво в историята на търговията с петрол между Русия и Китай.

Освен суров петрол, от края на миналата година Китай увеличава и покупките на руски втечнен природен газ. Публикуваните данни значително надхвърлят очакваното търсене от страна на водещия вносител на континента.

Въпреки това приходите на Русия от петрол и газ през януари са намалели почти наполовина заради понижаването на цената на петрола в рубли и укрепването на руската валута. Нефтогазовите постъпления формират около една четвърт от федералния бюджет на Русия и остават ключов източник за финансиране на военни и други разходи.

Една от основните причини за този спад е промяната в стратегията на индийските рафинерии, които се стремят да се откажат от руския петрол и да увеличат доставките от страните от Близкия изток и от САЩ. От декември насам се наблюдава устойчива тенденция Индия постепенно да намалява обемите на вноса на руски суров петрол.