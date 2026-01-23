Какво се знае тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби

Въпросът за териториалния контрол ще бъде централен на тристранната среща между Русия, САЩ и Украйна, заяви Володимир Зеленски.

Тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна, посветени на уреждането на украинския конфликт, започнаха в Абу Даби, съобщи кореспондентът на британския телевизионен канал Sky News от ОАЕ Сали Локууд. Тя отбеляза, че все още не е известно дали руски и украински представители са в една и съща зала.

По-рано помощникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че първата среща на тристранната работна група на Русия, САЩ и Украйна по въпросите на сигурността ще започне на 23 януари в Абу Даби, предава руската държавна агенция ТАСС. Преговорната група на Руската федерация се ръководи от Игор Костюков, началник на Главно управление на Генералния щаб на руската армия. Украинската делегация се ръководи от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Какво се знае за очакваната тристранна среща между Русия, САЩ и Украйна в ОАЕ

Първите тристранни преговори между Русия, САЩ и Украйна ще се проведат в Абу Даби, Обединените арабски емирства, заяви по време на брифинг помощникът на руския президент Юрий Ушаков. Точният час за срещата ще бъде определен с пристигането на делегациите, но преговорите ще се проведат днес и, ако е необходимо, утре, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

ТАСС събра ключовите подробности за предстоящата среща.

Място, време и членове на делегацията

- Първите тристранни преговори между делегациите на Русия, Съединените щати и Украйна ще започнат в петък вечерта, като друг кръг е планиран за събота, съобщи информационното издание Novosti.Live, позовавайки се на източници от кабинета на Владимир Зеленски.

- Преговорите ще започнат днес и ще продължат утре, ако е необходимо. Точният час ще бъде определен след пристигането на всички делегации, каза Песков.

- Началникът на Главното разузнавателно управление Игор Костюков ще ръководи преговорния екип на Русия в Абу Даби, обяви Ушаков.

- Само военни представители ще представляват Русия в тристранната работна група по въпросите на сигурността на преговорите в Абу Даби, заяви Песков.

- Руският президент Владимир Путин е дал съответните инструкции на делегацията, посочи Ушаков.

Украинската делегация за тристранните преговори ще включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, ръководителят на администрацията на президента на Украйна Кирил Буданов, първия заместник-ръководител на администрацията на президента на Украйна Сергей Кислица, ръководителят на парламентарната фракция на управляващата партия "Слуга на народа" Давид Арахамия, началникът на Генералния щаб Андрей Гнатов и заместник-началника на Главното разузнавателно управление на Украйна Вадим Скибицки.

Очаквани теми

- Срещата в Абу Даби относно Украйна може да се възприеме като опит за намиране на евентуални компромиси, коментира източник пред ТАСС.

- Въпросът за териториалния контрол ще бъде централен на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна, заяви Владимир Зеленски пред журналисти.

- Документите за преговорите в Абу Даби предлагат Киев да се откаже от територия в замяна на пакет от помощ от 800 милиарда долара и гаранции за сигурност, съобщи италианският вестник "Кориере дела Сера", позовавайки се на свои източници.

- Според доклада ще бъдат представени четири документа, предназначени да служат като основа за мирен договор. Единият се отнася до пълното изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас.

- Вестникът посочва, че като компенсация американската страна е предложила документ за програма за финансиране на Украйна на стойност 800 милиарда долара, която да се управлява под ръководството на Лари Финк, ръководител на американската инвестиционна компания BlackRock.

- Друг документ обхваща гаранциите за сигурност от Съединените щати, с подкрепата на европейските страни.

Руско-американска работна група по икономически въпроси

- Днес в Абу Даби ще се срещне и отделна руско-американска работна група по икономически въпроси, успоредно с тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна. Тя ще бъде водена от специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев и специалния пратеник на американския лидер Стив Виткоф, каза Ушаков.

Зеленски заяви, че въпросът за Донбас ще бъде "ключов" на тристранните преговори в Абу Даби

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че въпросът за Донбас ще бъде "ключов" по време на тристранните преговори в столицата на ОАЕ Абу Даби в петък и събота.

"Въпросът за Донбас е ключов. Той ще бъде обсъден и ще бъдат обсъдени условията, както го виждат трите страни, в Абу Даби днес и утре“, каза Зеленски пред журналисти, според държавната информационна агенция Укринформ, цитирана от Anadolu Agency.

Коментарите на Зеленски идват преди двудневните тристранни преговори между руски, украински и американски преговарящи в столицата на Емирствата, които трябва да започнат по-късно в петък.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф също потвърди, че той и зетят на президента Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, ще отидат в Абу Даби след разговори с руския президент Владимир Путин в Москва в четвъртък.

Той каза, че е постигнат "голям напредък" в мирните преговори между Русия и Украйна и че преговорите се свеждат до един последен въпрос.

"Американският екип ще отиде в Москва днес. Те чакаха нашата среща с президента Тръмп. А сега ще отидат и моят екип ще се срещне с американския екип. И мисля, че това ще бъде първата тристранна среща в Емирствата. Ще бъде утре и вдругиден. Да, ще бъдат два дни срещи", съобщи Зеленски по-рано в Давос.

По-късно той обяви състава на делегацията на Киев в Абу Даби. В нея са Кирило Буданов, ръководителят на президентската администрация, и председателят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Зеленски засегна и гаранциите за сигурност за Украйна със САЩ, потвърждавайки, че е готово за подписване споразумение по въпроса. "Сега чакам датата и мястото от президента Тръмп. От него зависи. Готови сме да подпишем такъв важен, исторически документ за нас", каза той.

Украинският президент заяви, че споразумението за просперитет се състои от "куп документи" и че макар те все още да не са готови за подписване, Киев вижда позитиви в това отношение.

Той добави, че е важно да се разберат източниците на финансиране за пакета. "Те трябва да бъдат ясни, прозрачни, защото Украйна ще бъде възстановена върху тази основа през следващите години. Важно е всички – не само нашият екип, но и следващият – да разбират откъде ще дойдат парите, откъде ще дойде финансирането и на какво наистина може да разчита Украйна", каза Зеленски.