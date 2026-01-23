Напрежение в Ламанша: Британският флот следи руски шпионски кораб

Британското министерство на отбраната обяви, че кораби на Кралския флот са били разположени за прихващане и проследяване на руски военни кораби в Ламанша тази седмица. Това съобщава La Repubblica.

Операцията е продължила два дни и е включвала базираните в Портсмут патрулни кораби HMS Mersey и HMS Severn, както и хеликоптер Wildcat.

Те са били изпратени да прихванат руската корвета "Бойкий" и петролния танкер ''MT Генерал Скобелев'', които са се насочвали към Северно море.

Mersey първоначално е прихванал руските кораби, когато са влезли в Ламанша, поемайки функциите за проследяване от съюзниците от НАТО, които са ги следили през Бискайския залив.

Край остров Уайт, Mersey и Severn са се обединили с хеликоптера на флота, за да проследят групата в тясна координация.

Severn е продължил да следи руснаците, докато те са отплавали в посока в Северно море, преди да предаде отговорността на задачата по проследяване на съюзник от НАТО.

Министърът на отбраната Джон Хийли по-рано потвърди, че Великобритания е предоставила разузнавателна подкрепа на Франция по време на задържането в четвъртък на танкер, свързан с Русия, в Средиземно море.

Корабът HMS Dagger на Кралския флот беше разположен за съдействие в операцията.

"Заедно с нашите съюзници засилваме мерките си срещу съмнителните кораби, за да прекъснем финансирането, което подхранва незаконното нахлуване на Путин в Украйна“, потвърди Хийли.

На 22 януари френският президент Еманюел Макрон обяви, че френският флот е прехванал танкер от "сенчестия флот'' на Русия в Средиземно море. Страната започна съдебно разследване на кораба.