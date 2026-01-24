Таен документ: САЩ и ЕС готвят план за 800 милиарда долара за Украйна

САЩ и ЕС се надяват да привлекат 800 милиарда долара публични и частни средства, за да помогнат за възстановяването на Украйна, след като Русия прекрати пълномащабната си инвазия, според документ, получен от Politico.

18-страничният документ очертава 10-годишен план за гарантиране на възстановяването на Украйна с ускорен път към членство в ЕС. Европейската комисия разпространи плановете сред столиците на ЕС преди срещата на върха на лидерите в четвъртък вечерта, където документът с дата 22 януари беше разгледан, според трима служители на ЕС и дипломати, на които е предоставена анонимност, за да говорят по чувствителната тема.

Докато Брюксел и Вашингтон осигуряват стотици милиарди долари дългосрочно финансиране и представят Украйна като бъдещ член на ЕС и инвестиционна дестинация, стратегията разчита на прекратяване на огъня, което остава неуловимo – оставяйки плана за просперитет уязвим, докато боевете продължават.

Стратегията за финансиране е удължена до 2040 г., заедно със 100-дневен оперативен план за незабавен старт на проекта. Но планът за просперитет ще се затрудни да привлече външни инвестиции, ако конфликтът продължи, според най-големия мениджър на пари в света, BlackRock, който консултира по плана за възстановяване в качеството си на pro bono.

„Помислете. Ако сте пенсионен фонд, вие сте фидуциарни към вашите клиенти, вашите пенсионери. Почти невъзможно е да инвестирате във военна зона“, каза в сряда заместник-председателят на BlackRock, Филип Хилдебранд, в интервю на Световния икономически форум в Давос. „Мисля, че трябва да се направи последователно и това ще отнеме известно време.“

Планът за просперитет е част от 20-точков мирен план , който САЩ се опитват да изработят между Киев и Москва. Той изрично приема, че гаранциите за сигурност вече са налице и не е замислен като военна пътна карта. Вместо това, той се фокусира върху това как Украйна може да премине от спешна помощ към самоподдържащ се просперитет.

Тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ ще се проведе в Абу Даби в петък и събота, тъй като всеобхватният конфликт наближава четвъртата си годишнина. САЩ ще играят важна роля във възстановяването на Украйна. Вместо да представя Вашингтон предимно като донор, документът позиционира САЩ като стратегически икономически партньор, инвеститор и опора на доверието за възстановяването на Украйна.

В документа се очаква пряко участие на американски компании и експертиза на място и се подчертава ролята на Америка като мобилизатор на частния капитал. Главният изпълнителен директор на BlackRock, Лари Финк, присъства на мирни преговори с Киев заедно със зетя на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнър, и неговия специален пратеник, Стив Уиткоф.

През следващите 10 години ЕС, САЩ и международните финансови организации, включително Международният валутен фонд и Световната банка, са се ангажирали да похарчат 500 милиарда долара публичен и частен капитал, се казва в документа.

Комисията възнамерява да похарчи допълнителни 100 милиарда евро за Киев чрез бюджетна подкрепа и инвестиционни гаранции, като част от следващия седемгодишен бюджет на блока от 2028 г. Очаква се това финансиране да отключи 207 милиарда евро инвестиции за Украйна. САЩ обещаха да мобилизират капитал чрез специален инвестиционен фонд за възстановяване между САЩ и Украйна, но не посочиха точна сума.

Въпреки че Тръмп намали военната и хуманитарната подкрепа за Украйна по време на войната, той показа готовност да инвестира в страната след края на конфликта. В документа Вашингтон заяви, че ще инвестира в критични минерални, инфраструктурни, енергийни и технологични проекти в Украйна.

Но е малко вероятно бизнесът да процъфтява, преди източният фронт да замлъкне.

„Много е трудно да си представим това да се случи в голям мащаб, стига да има дронове и ракети, които летят“, каза Хилдебранд от BlackRock.

Автор: Катрин Карлсън, Давос, Швейцария.