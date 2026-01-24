Преговорите в Абу Даби между САЩ, Русия и Украйна приключиха

Още по темата: Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби 23.01.2026 22:56

Преговорите между Украйна, САЩ и Русия в Абу Даби приключиха. Както съобщава РБК-Украйна, това заяви говорителят на Умеров Диана Давитян.В същото време, както съобщи журналистът от Axios Барак Равид, позовавайки се на украински официални лица, преговорите са се провели по „позитивен“ и „конструктивен“ начин.

Според него страните са се споразумели да проведат още един кръг от преговори в Абу Даби следващата седмица.

Какво беше обсъдено?

Днес започна вторият ден от преговорите между Украйна, САЩ и Руската федерация по мирния план. Срещите се проведоха в различен формат, а ключовите теми бяха създаването на буферни зони и механизми за контрол.

Заслужава да се отбележи, че преговорите са се провели при закрити врати, така че подробностите по споразуменията засега не се разкриват.

Преговори в Абу Даби

Вчера, 23 януари, в Абу Даби започнаха преговори с участието на делегации от Украйна, Русия и Съединените щати. Украинската страна се ръководи от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Президентът Володимир Зеленски отбеляза, че ключова тема на срещата ще бъде териториалният въпрос, по-специално по отношение на Донбас.

В навечерието на преговорите говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руската страна счита изтеглянето на украинските войски от Донбас за едно от важните условия.

Също така, преди срещата, Зеленски проведе консултации с украинския преговарящ екип. След края на първия ден от преговорите, Рустем Умеров докладва някои подробности от разговорите в Абу Даби.