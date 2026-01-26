

Времето ще покаже дали европейците се поставят в ролята на „нещастни роби“ или „щастливи васали“, отказвайки се от руския газ. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по повод решението на Съвета на ЕС да одобри забрана за внос на втечнен природен газ от Русия от 1 януари 2027 г. и на природен газ по тръбопроводи от 30 септември 2027 г., предават руски медии.

В интервю за телевизия „Звезда“ Захарова коментира, че е трудно да се даде еднозначна оценка на избора на европейските държави. „Дали са щастливи васали или нещастни роби – времето ще покаже. Но във всеки случай те са се отказали от свободата си“, заяви дипломатът.

Междувременно белгийският премиер Барт де Вевер заяви миналата седмица на форума в Давос, че искането на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия е повдигнало въпроси за достойнството на Европа. По думите му континентът е готов да бъде „доволен васал“ на Съединените щати, а при отказ – „жалък роб“.

Де Вевер отбеляза, че досега европейците са проявявали снизходителност към Вашингтон и са се стремели да угодят на президента в Белия дом, включително чрез търговски отстъпки и мита, с цел да си осигурят подкрепата му в конфликта между Русия и Украйна.