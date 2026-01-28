Глутница вълци броди в квартали на Солун

Още по темата: Гърция дава нов тласък на вноса на чуждестранни работници 28.01.2026 11:45

Животните са забелязани в източните предградия Терми и Панорама

Глутница вълци е забелязана няколко пъти през последните дни в крайни квартали на Солун, втория по големина град в Гърция, съобщава в. „Катимерини“. Животните са забелязани в източните предградия Терми и Панорама.

Според природозащитната организация „Калисто“ вълците на този етап не представляват опасност за хората. Наблюденията показват, че те се движат предимно през слабо населени райони и избягват контакт с хората.

Експертите от „Калисто“ уверяват, че усилията за прогонване на животните продължават. Те също така призоваваха жителите на засегнатите райони да спазват указанията за безопасност и да не оставят храна на открито, която би могла да привлече вълците.

Причината за появата на вълците в близост до града може да е свързана с нарастващата популация на диви свине или други налични източници на храна, посочват от организацията.