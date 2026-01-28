Защо гръцките въоръжени сили са изправени пред задълбочаваща се кадрова криза

Още по темата: Щит против дронове за летищата в Гърция 27.01.2026 10:37

Най-остър натиск се усеща в гръцкия военноморски флот

Гръцките въоръжени сили са изправени пред нарастваща кадрова криза, тъй като рекордните оставки, лошите резултати от набирането на персонал и намаляващият интерес към военни кариери пораждат сериозни опасения относно бъдещата сила на отбранителните служби на страната.

Най-остър натиск се усеща в гръцкия военноморски флот, който регистрира 276 оставки само през 2025 г. - безпрецедентна цифра, която официални лица описват като исторически връх. Тенденцията е алармирала военното ръководство, особено след като напускания се случват дори по време на обучението на екипажи за нови военни кораби, което подчертава дълбочината на проблема, пише To Vima.

Недостигът на персонал не се ограничава само до военноморските сили.

Подобни модели се появяват във всички видове въоръжени сили, включително сред военните лекари, което сигнализира за системно предизвикателство, а не за изолиран проблем.

В същото време усилията за набиране на персонал се затрудняват. Процесът на прием за професионални войници през 2025 г. не успя да отговори на очакванията, като участието в последните кръгове за подбор – особено за военноморските сили – падна под 50% от очакваните кандидати.

Военните академии също показват ясни признаци на намаляваща привлекателност. Изискванията за прием рязко спаднаха до исторически ниски нива, докато по-малко от половината от наличните позиции бяха заети както във военноморските сили, така и в армията. Цифрите сочат намаляващ интерес сред младите хора към дългосрочна военна кариера.

Нагласите в семействата изглежда засилват тенденцията. Според доклади, все по-голям брой родители активно обезкуражават децата си да се присъединяват към въоръжените сили. Длъжностните лица отбелязват, че запитванията към военните служби сега се фокусират повече върху това как да се подаде оставка, отколкото върху това как да се запишат.

Взети заедно, данните рисуват тревожна картина за отбранителния сектор на Гърция, тъй като въоръжените сили се борят да привлекат и задържат персонал в момент, когато оперативните изисквания и програмите за модернизация продължават да нарастват.