Лондон издаде предупреждение за вируса Нипа

Британските здравни власти издадоха предупреждение след избухването на епидемия от вируса Нипа в Индия, предава Independent.

Това се случва, след като според индийските власти са потвърдени два случая на смъртоносния вирус в Западен Бенгал.

Няколко азиатски страни засилиха здравните прегледи и наблюдението на летищата за всички, пристигащи от Индия. Експертите заявяват, че е "малко вероятно вирусът да представлява значителен риск от глобално разпространение“, но страните трябва да останат бдителни.

Според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA), макар рискът за повечето хора да остава много нисък, е важно пътуващите до засегнатите райони да разберат как действа вирусът. Агенцията добавя, че в Обединеното кралство не са открити случаи на зараза.

Нипа може да се разпространява от животни на хора, а също така може да се предава чрез заразена храна или директно от човек на човек. Според UKHSA се оценява, че 40 до 75% от заразените умират.

Вирусът е идентифициран за първи път през 1999 г. по време на епидемия сред свиневъди в Малайзия и Сингапур. Плодоядните прилепи спомагат за разпространението на вируса, въпреки че UKHSA посочва, че има доказателства, че той може да зарази и други животни, включително свине, кучета, котки, кози, коне и овце.

Хората обикновено проявяват симптоми от 4 до 21 дни след заразяването, като те обикновено започват с внезапно появяване на грипоподобни симптоми или температура.