Украински специални части извършиха серия от успешни удари по руски военни летища, в резултат на които са унищожени и повредени 15 въздухоплавателни средства. Нанесените щети надхвърлят 1 милиард долара и са отслабили възможностите на Русия да нанася въздушни удари по територията на Украйна. Това съобщава Службата за сигурност на Украйна.

Удари дълбоко във вражеска територия

Специалните подразделения „Алфа“ към СБУ са демонстрирали висока ефективност при прилагането на стратегия за далекобойни удари. Под огнево въздействие са попаднали пет военни аеродрома на територията на Руската федерация.

По данни на украинските служби, тези обекти са били използвани за базиране на авиация, която нанася удари по украински градове с управляеми авиобомби и ракети. В резултат на атаките са унищожени и повредени общо 15 летателни апарата, сред които:

-11 изтребителя и бомбардировача: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24 и МиГ-31;

-3 хеликоптера: Ми-28, Ми-26 и Ми-8;

-1 транспортен самолет Ан-26.

Освен това противникът е понесъл значителни финансови загуби – стойността на унищожената техника и повредената инфраструктура надхвърля 1 милиард долара. По информация на СБУ са поразени и складове за боеприпаси, както и съоръжения за съхранение на гориво и смазочни материали.

Въздействие върху фронта и сигурността на цивилното население

Вследствие на тези удари интензивността на използване на руската авиация в определени участъци на фронта осезаемо е намаляла. Унищожаването на самолети директно на летищата им позволява превантивни действия, без да се изчаква излитането им за нанасяне на ракетни удари.

От СБУ подчертават, че всеки успешен удар по руско летище означава спасени животи на украински граждани и провалени планове за нови масирани атаки.

Операциите по демилитаризация на руските аеродроми продължават денонощно. Само през изминалата година подразделенията на СБУ са унищожили 311 средства за противовъздушна отбрана на руските окупационни сили, като пазарната стойност на поразената техника надхвърля 4 милиарда долара.

Наред с унищожаването на военна техника, бойците от Центъра за специални операции „А“ към СБУ провеждат системна дейност по неутрализиране на жива сила на противника по цялата линия на бойно съприкосновение. Само през втората половина на декември 2025 г. в резултат на тези действия са били ликвидирани над 3700 руски окупатори.