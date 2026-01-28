ЕС търси алтернативи на американския втечнен газ заради казуса с Гренландия

Европейският съюз ще увеличи усилията си за диверсификация от американския втечнен природен газ след заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрола над Гренландия, заяви комисарят на ЕС по енергетиката Дан Йоргенсен.

Наричайки събитията от последната седмица „ясен зов за събуждане“, Йоргенсен заяви, че нарастващата геополитическа нестабилност означава, че ЕС вече не може да приема, че енергийните връзки са имунизирани срещу сътресения в сигурността.

ЕС не иска търговска война с Вашингтон, но в съюза нараства загрижеността, че рискува „да замени една зависимост с друга“, призна Йоргенсен. "Геополитическите катаклизми, от руската агресия в Украйна до разрива в отношенията със САЩ, станаха тревожни", каза той, особено през последните седмици: „Това, което направи ситуацията по-сериозна и сложна, е влошаването на отношенията със САЩ и фактът, че имаме американски президент, който не изключва използването на сила срещу Гренландия.“

Покупките на втечнен природен газ (LNG) в САЩ са се увеличили рязко - от 18 милиона тона през 2021 г. до 65 милиона тона през 2025 г., което представлява 57% от целия втечнен природен газ, внесен от ЕС и Обединеното кралство миналата година, по данни на Kpler.

Европейската комисия в момента активно търси алтернативни доставчици на втечнен природен газ (LNG) и планира да постигне споразумения през следващите месеци за задълбочаване на енергийните връзки с няколко държави, включително Канада, Катар и Алжир, каза Йоргенсен. Брюксел работи и за осигуряване на доставки на ядрено гориво, което да замени руското, добави комисарят по енергетиката.

„Никога не е било наша политика да започнем да търгуваме по-малко със САЩ и не искаме търговски конфликти“, заяви Йоргенсен. „Но също така е ясно, че геополитическите сътресения... са зов за събуждане. Трябва да можем да се грижим за себе си.“